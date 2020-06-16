В Югре рассказали о случаях COVID-19 в Сургутском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Около трети заразившихся коронавирусом в Сургутском районе, который лидирует по числу случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, являются сотрудниками компании "Сургутнефтегаз" или членами их семей, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
Согласно информации регионального оперативного штаба, в Сургутском районе коронавирус уже подтвержден у 1120 человек, он лидирует среди муниципальных образований Югры по числу заразившихся. Один из крупных очагов, как сообщалось в мае, выявлен в "Сургутнефтегазе".
"Миграция населения обусловила занос заболеваемости в Сургутский район, и, таким образом, среди всех зарегистрированных случаев в Сургутском районе 31% - сотрудники "Сургутнефтегаза" и их семьи", - сказала она во вторник в ходе заседания оперштаба.
Ранее глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в город Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе, там работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты. До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района, поручив закрыть все группы в детских садах, организации, оказывающие бытовые услуги, а также запретив жителям данных поселений прогулки с детьми, разрешенные в регионе утром и вечером.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в автономном округе приблизилось к 5 тысячам. Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 23 июня включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.