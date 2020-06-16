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В Югре рассказали о случаях COVID-19 в Сургутском районе
Около трети заразившихся коронавирусом в Сургутском районе, который лидирует по числу случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, являются... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сургутнефтегаз, наталья комарова, лянтор, сургутский район, общество

В Югре рассказали о случаях COVID-19 в Сургутском районе

14:00 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Около трети заразившихся коронавирусом в Сургутском районе, который лидирует по числу случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, являются сотрудниками компании "Сургутнефтегаз" или членами их семей, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
Согласно информации регионального оперативного штаба, в Сургутском районе коронавирус уже подтвержден у 1120 человек, он лидирует среди муниципальных образований Югры по числу заразившихся. Один из крупных очагов, как сообщалось в мае, выявлен в "Сургутнефтегазе".
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"Миграция населения обусловила занос заболеваемости в Сургутский район, и, таким образом, среди всех зарегистрированных случаев в Сургутском районе 31% - сотрудники "Сургутнефтегаза" и их семьи", - сказала она во вторник в ходе заседания оперштаба.
Ранее глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в город Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе, там работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты. До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района, поручив закрыть все группы в детских садах, организации, оказывающие бытовые услуги, а также запретив жителям данных поселений прогулки с детьми, разрешенные в регионе утром и вечером.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в автономном округе приблизилось к 5 тысячам. Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 23 июня включительно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СургутнефтегазНаталья КомароваЛянторСургутский районОбщество
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