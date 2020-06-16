В Югре рассказали о случаях COVID-19 в Сургутском районе

"Миграция населения обусловила занос заболеваемости в Сургутский район, и, таким образом, среди всех зарегистрированных случаев в Сургутском районе 31% - сотрудники "Сургутнефтегаза" и их семьи", - сказала она во вторник в ходе заседания оперштаба.