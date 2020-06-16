Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573000990.html
Программу вывода российской экономики из кризиса расширят
Программа вывода экономики России из кризиса будет существенно расширена, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр жуков
коронавирусы
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/44/1560164418_0:116:2553:1552_1400x0_80_0_0_92e6b0e3d970d98f5305643c7a2737d8.jpg
https://ria.ru/20200615/1572957150.html
https://ria.ru/20200615/1572925011.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/44/1560164418_0:116:2553:1552_1400x0_80_0_0_92e6b0e3d970d98f5305643c7a2737d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/44/1560164418_147:0:2382:1676_1400x0_80_0_0_b6f680b7b8de564ca6247558846a769f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156016/44/1560164418_427:0:2103:1676_1400x0_80_0_0_3ba9b27abb1e169d2fe4a15d9c3565dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр жуков, коронавирусы, госдума рф, экономика

Программу вывода российской экономики из кризиса расширят

13:59 16.06.2020
232
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Программа вывода экономики России из кризиса будет существенно расширена, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам совещания, проведенного с участием представителей правительства РФ.
"Мы сейчас очень детально обсудили с правительством, с Андреем Рэмовичем Белоусовым, с профильными министрами подготовленную правительством программу вывода экономики из кризиса", - сообщил депутат. При этом он напомнил, что программа уже включила в себя множество предложений, внесенных в том числе депутатами и комитетами Госдумы на предварительных стадиях ее обсуждения.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Вчера, 16:33Распространение нового коронавируса
Путин попросил ОНФ отслеживать эффективность мер поддержки экономики
"Но сегодня комитеты Государственной думы представили еще очень большое количество конкретных предложений, которые могли бы найти отражение в программе. Большинство из этих предложений было поддержано правительством", - добавил Жуков. "И, я думаю, что по итогам сегодняшнего совещания программа существенно будет расширена и обогатится новыми предложениями", - заявил депутат.
На совещании, по его словам, обсуждались вопросы, в том числе касающиеся дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), транспорта, сельского хозяйства. Жуков обратил внимание, что сегодня далеко не все предприятия МСБ, которые реально пострадали во время пандемии, попадают под критерии поддержки. "В связи с тем, что по системе ОКВЭД у них основное направление их деятельности, к сожалению, в реальной жизни не является основным, а большая часть реализации их продукции идет по другим категориям. Эту проблему правительство понимает, и мы договорились о том, что ее обязательно надо решить, чтобы действительно большинство предприятий МСБ, которые реально пострадали, получили государственную поддержку", - сказал парламентарий.
Небоскребы делового центра Москва-сити
Вчера, 07:38
Эксперт рассказал, когда экономика вернется к докризисным темпам роста
"Целый ряд вопросов поддержки различных видов транспорта сегодня обсуждался. Мы договорились, что правительство рассмотрит очень внимательно все предложения, внесенные депутатами как по поддержке воздушного, морского транспорта, особенное внимание поддержке транспорта на селе, то, что не нашло отражение в программе", - продолжил Жуков. На совещании, по его словам, обсуждались вопросы, касающиеся снижения энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей и дополнительной поддержки социальному развитию села. "Все это также найдет свое отражение в программе", - заверил первый вице-спикер.
"Целый блок вопросов, на которые обратили внимание депутаты, касается вопросов развития цифровой экономики, цифровых финансовых активов. Здесь тоже правительство полностью согласилось с тем, что нужно ускорить принятие необходимых законопроектов. Я думаю, что они будут приняты в течение весенней сессии", - сообщил также депутат.
500003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЖуковКоронавирусыГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
Лента новостейМолния