В России продажи легковых машин с пробегом в мае снизились почти на треть

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в мае текущего года снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 305 тысяч единиц, сообщает аналитическое агентство " Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в мае текущего года снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 305 тысяч единиц, сообщает аналитическое агентство " Автостат ".

"Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая нынешнего года составил 305 тысяч единиц, что на 29% ниже результата за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидером среди брендов в мае традиционно стала российская Lada, на долю которой пришлось порядка четверти всего вторичного рынка (объем перепродаж сократился на 31%, до 75,2 тысячи штук).

Второе и третье места в рейтинге заняли японские марки Toyota и Nissan, чьи показатели составили 34,8 тысячи и 17,5 тысячи экземпляров соответственно. При этом падение вторичного рынка у обеих марок примерно одинаковое - на 26% и 27%. В пятерку брендов-лидеров по итогам мая также вошли корейские Hyundai (16 тысяч штук) и Kia (15,4 тысячи штук), перепродажи которых упали на 28% и 27% соответственно.