https://ria.ru/20200616/1573000865.html
В России продажи легковых машин с пробегом в мае снизились почти на треть
Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в мае текущего года снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 305 тысяч единиц,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:58
2020-06-16T13:58
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автостат
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россия, автостат, авто
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в мае текущего года снизился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 305 тысяч единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат
".
"Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая нынешнего года составил 305 тысяч единиц, что на 29% ниже результата за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидером среди брендов в мае традиционно стала российская Lada, на долю которой пришлось порядка четверти всего вторичного рынка (объем перепродаж сократился на 31%, до 75,2 тысячи штук).
Второе и третье места в рейтинге заняли японские марки Toyota и Nissan, чьи показатели составили 34,8 тысячи и 17,5 тысячи экземпляров соответственно. При этом падение вторичного рынка у обеих марок примерно одинаковое - на 26% и 27%. В пятерку брендов-лидеров по итогам мая также вошли корейские Hyundai (16 тысяч штук) и Kia (15,4 тысячи штук), перепродажи которых упали на 28% и 27% соответственно.
По оценке аналитиков, объем вторичного рынка в РФ по итогам пяти месяцев 2020 года составил 1,762 миллиона подержанных легковых автомобилей, что на 14% меньше, чем в январе-мае прошлого года.