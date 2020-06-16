Звезда оперной сцены Хибла Герзмава переболела COVID-19

СУХУМ, 16 июн - РИА Новости. Звезда оперной сцены Звезда оперной сцены Хибла Герзмава сообщила во вторник на своей странице в Facebook о том, что переболела коронавирусом.

"Я переболела COVID-19 и что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом", - пишет она.

По словам Герзмавы, в середине мая она почувствовала слабость, недомогание, у нее поднялась температура. На второй день полностью исчезло обоняние. "Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные десять дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твое тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах", - уточняет она.

Врачи диагностировали у певицы легкую форму заболевания, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Герзмава признается, что сейчас чувствует себя хорошо, ее тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.