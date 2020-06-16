https://ria.ru/20200616/1573000758.html
Звезда оперной сцены Хибла Герзмава переболела COVID-19
Звезда оперной сцены Хибла Герзмава сообщила во вторник на своей странице в Facebook о том, что переболела коронавирусом. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:56
2020-06-16T13:56
распространение нового коронавируса
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
музыка
хибла герзмава
абхазия
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абхазия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, музыка, хибла герзмава, абхазия
СУХУМ, 16 июн - РИА Новости.
Звезда оперной сцены Хибла Герзмава
сообщила во вторник на своей странице в Facebook
о том, что переболела коронавирусом.
"Я переболела COVID-19 и что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом", - пишет она.
По словам Герзмавы, в середине мая она почувствовала слабость, недомогание, у нее поднялась температура. На второй день полностью исчезло обоняние. "Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные десять дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твое тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах", - уточняет она.
Врачи диагностировали у певицы легкую форму заболевания, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Герзмава признается, что сейчас чувствует себя хорошо, ее тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.