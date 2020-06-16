Россия и Иран отметили прогресс по ряду совместных проектов в экономике

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и Иран отмечают значительное продвижение по ряду крупных проектов, согласованных или намеченных в ходе последнего заседания совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Исфахане летом минувшего года, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отметили хорошие темпы продвижения по конкретным крупным проектам, которые были согласованы или намечены в ходе очередного заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно состоялось в Исфахане летом прошлого года", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Как сообщил российский министр, Москва и Тегеран ведут подготовку к следующему заседанию межправкомиссии, которое должно состояться позднее в текущем году в России. По словам Лаврова, на прошедших переговорах стороны договорились прилагать усилия в пользу сохранения стабильного роста двустороннего товарооборота.