Россия и Иран отметили прогресс по ряду совместных проектов в экономике

"Отметили хорошие темпы продвижения по конкретным крупным проектам, которые были согласованы или намечены в ходе очередного заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно состоялось в Исфахане летом прошлого года", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.