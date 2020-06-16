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Зариф пригласил Лаврова посетить Иран, когда позволит ситуация с COVID-19
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Тегеран, когда позволит ситуация с коронавирусом. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:53
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Зариф пригласил Лаврова посетить Иран, когда позволит ситуация с COVID-19

13:53 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Тегеран, когда позволит ситуация с коронавирусом.
"Ещё раз хочу подтвердить своё приглашение в адрес своего друга, господина Лаврова, и господин Лавров принял моё приглашение, сказал, что когда ситуация позволит, он совершит визит в Иран", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Москве.
В конце декабря 2019 года Лавров заявлял, что принял приглашение своего иранского коллеги Зарифа посетить Тегеран с визитом в 2020 году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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