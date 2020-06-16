https://ria.ru/20200616/1573000484.html
Зариф пригласил Лаврова посетить Иран, когда позволит ситуация с COVID-19
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Тегеран, когда позволит ситуация с коронавирусом. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:53
2020-06-16T13:53
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мохаммад джавад зариф
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россия
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тегеран (город)
иран
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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