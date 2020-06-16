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В США выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, более 390 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:49
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

13:49 16.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, более 390 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 19 968 новых заражений и 395 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 19 532 и 296 соответственно.
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Скорость распространения нового коронавируса
Как сообщает университет Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах зарегистрировали 2 114 026 заражений COVID-19, свыше 116 тысяч человек скончались. Отмечается, что более 576 тысяч человек выздоровели за все время.
Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает восемь миллионов, скончались более 437 тысяч пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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