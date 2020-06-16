https://ria.ru/20200616/1573000182.html
На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара
Режим чрезвычайной ситуации введен в Быстринском районе Камчатки из-за крупного лесного пожара вблизи села Эссо общей площадью более 750 гектаров, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:48
2020-06-16T13:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
быстринский район
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572976768.html
камчатский край
быстринский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, быстринский район, происшествия