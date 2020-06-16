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На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара
Режим чрезвычайной ситуации введен в Быстринском районе Камчатки из-за крупного лесного пожара вблизи села Эссо общей площадью более 750 гектаров, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
быстринский район
происшествия
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камчатский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, быстринский район, происшествия

На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

13:48 16.06.2020
180
© Фото : МЧС РоссииПожар на Камчатке
Пожар на Камчатке
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Быстринском районе Камчатки из-за крупного лесного пожара вблизи села Эссо общей площадью более 750 гектаров, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"В ходе заседания оперативного штаба КЧС и ОПБ Быстринского района было принято решение ввести там режим чрезвычайной ситуации в лесах", - сказал собеседник агентства.
Борьбу с природным пожаром в настоящее время ведут порядка 60 человек и около 20 единиц техники, в том числе два вертолёта с водосливными устройствами. На месте ЧС также работают сотрудники лесоохраны, дежурный караул местной пожарной части и личный состав добровольной пожарной охраны. Во вторник к тушению пожара присоединились 10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайБыстринский районПроисшествия
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