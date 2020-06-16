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Лавров прокомментировал планы США продлить оружейное эмбарго против Ирана
Попытки США продлить оружейное эмбарго Совета безопасности ООН в отношении Ирана нелегитимны и не имеют никаких перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:59
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
иран
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РИА Новости
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353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Лавров прокомментировал планы США продлить оружейное эмбарго против Ирана

13:47 16.06.2020 (обновлено: 13:59 16.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Попытки США продлить оружейное эмбарго Совета безопасности ООН в отношении Ирана нелегитимны и не имеют никаких перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что США пытаются, блокируя выполнение всеми остальными участниками СВПД их обязательств перед Исламской Республикой Иран, и одновременно хотят наказывать Исламскую Республику Иран путем продвижения нелегитимных и абсолютно неправомерных инициатив, касающихся в том числе и оружейного эмбарго, я считаю, это попытка с негодными средствами. Она не имеет перспективы с точки зрения международного права и мы используем все возможности, которое это международное право предоставляет для того, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Я могу вас заверить, что мы будем делать все для того, чтобы никто не смог разрушить те договоренности, которые закреплены в СВПД. Если же этот план не вписывается в логику нынешней американской администрации, если она считает этот план плохой сделкой, то это позиция Вашингтона. Но у Вашингтона не может быть никаких прав наказывать Иран, спекулируя на авторитете СБ ООН и манипулируя по сути дела Советом безопасности, да и в известной степени секретариатом ООН", - подчеркнула он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. РФ и европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
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5 июня, 23:39
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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