https://ria.ru/20200616/1572999921.html
Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит "астанинской тройки"
Россия, Турция и Иран договорились провести онлайн-саммит "астанинской тройки" по Сирии, а как только позволят условия, пройдет очная встреча глав трех... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:45
2020-06-16T13:56
мохаммад джавад зариф
сирия
россия
турция
иран
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572999873.html
сирия
россия
турция
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мохаммад джавад зариф, сирия, россия, турция, иран, в мире