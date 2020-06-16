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Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит "астанинской тройки"
Россия, Турция и Иран договорились провести онлайн-саммит "астанинской тройки" по Сирии, а как только позволят условия, пройдет очная встреча глав трех... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:56
мохаммад джавад зариф
сирия
россия
турция
иран
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мохаммад джавад зариф, сирия, россия, турция, иран, в мире

Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит "астанинской тройки"

13:45 16.06.2020 (обновлено: 13:56 16.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Россия, Турция и Иран договорились провести онлайн-саммит "астанинской тройки" по Сирии, а как только позволят условия, пройдет очная встреча глав трех государств, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Астанинский саммит" мы будем сначала проводить в виртуальном пространстве, а потом в очном формате. Я сегодня получил согласие господина (главы МИД РФ Сергея - ред.) Лаврова на проведение виртуальной встречи в "астанинском формате", вчера тоже получил согласие министра иностранных дел Турции, поэтому руководители трех стран будут проводить саммит в виртуальном формате", - сказал Зариф по итогам переговоров с Лавровым в Москве.
Он отметил, что как только позволят условия, главы трех государств проведут очную встречу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
13:45Война в Сирии
Лавров и Зариф подтвердили безальтернативность астанинского формата
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Мохаммад Джавад ЗарифСирияРоссияТурцияИранВ мире
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