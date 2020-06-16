Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит "астанинской тройки"

"Астанинский саммит" мы будем сначала проводить в виртуальном пространстве, а потом в очном формате. Я сегодня получил согласие господина (главы МИД РФ Сергея - ред.) Лаврова на проведение виртуальной встречи в "астанинском формате", вчера тоже получил согласие министра иностранных дел Турции, поэтому руководители трех стран будут проводить саммит в виртуальном формате", - сказал Зариф по итогам переговоров с Лавровым в Москве.