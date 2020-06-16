Тихановская заявила об угрозах из-за участия в выборах в Белоруссии

"Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден", - приводятся слова Тихановской в сообщении агенства Sputnik Беларусь. Она также призвала с "пониманием" отнестись к любому ее решению.