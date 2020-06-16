Тихановская заявила об угрозах из-за участия в выборах в Белоруссии

МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что в ее адрес поступают угрозы в связи с ее участием в избирательной кампании.
"Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден", - приводятся слова Тихановской в сообщении агенства Sputnik Беларусь. Она также призвала с "пониманием" отнестись к любому ее решению.
Ранее Тихановская сообщила, что собрала 100 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения, необходимые для подачи в Центризбирком с целью регистрации кандидатом на высший государственный пост.
Тихановская - жена популярного в Белоруссии видеоблогера Сергея Тихановского. Он и как минимум еще девять соратников содержатся под стражей по обвинению по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции.
На прошлой неделе Тихановская приняла решение приостановить сбор подписей в поддержку своего выдвижения на 12-14 июня в Минске и других крупных городах республики из-за опасения провокаций в отношении членов ее инициативной группы. Белорусские правозащитники сообщали о задержании ряда сторонников Тихановской. При этом сообщалось, что претендент по президентский пост на этой неделе совершает тур по стране, подавая в регионах в избиркомы собранные подписи избирателей в свою поддержку, поскольку ряд координаторов инициативной группы задержаны.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. В президентской гонке в Белоруссии на данный момент участвуют 13 человек. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.