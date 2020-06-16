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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1572999750.html
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:09
парад победы
75 лет великой победы
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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парад победы, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Парады Победы пройдут в 28 российских городах

13:44 16.06.2020 (обновлено: 14:09 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
Сотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего в 28 городах России. В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня 2020 года будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих", — сказал он.
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Названы отменившие парады Победы российские города
Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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