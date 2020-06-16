https://ria.ru/20200616/1572999724.html
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:43
2020-06-16T15:06
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
война в сирии
россия
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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Игорь Соколов
Дожимать надо этих бармалеев из ИГ... По полной программе, беспощадно и до последнего бандита...
65
Эффективный Менеджер
У них по сути гражданская война , и нечего туда нос совать никому. Под шумок их ресурсы прикорманивают.
43
10
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:143:1276:861_1400x0_80_0_0_e79ddcf638f5e07b6491f6de5ad3a388.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире