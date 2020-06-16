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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200616/1572999724.html
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:06
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
война в сирии
россия
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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Дожимать надо этих бармалеев из ИГ... По полной программе, беспощадно и до последнего бандита...
65
У них по сути гражданская война , и нечего туда нос совать никому. Под шумок их ресурсы прикорманивают.
43
10
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:143:1276:861_1400x0_80_0_0_e79ddcf638f5e07b6491f6de5ad3a388.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире

Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии

13:43 16.06.2020 (обновлено: 15:06 16.06.2020)
14047
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, инцидент произошел на маршруте между селениями Эриха и Урум-эль-Джауза. Боевики пытались сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4.
"Личный состав совместного патруля не пострадал", — отметил Конашенков.
Он добавил, что вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
4456612641
Обсудить 10
Война в СирииИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Дожимать надо этих бармалеев из ИГ... По полной программе, беспощадно и до последнего бандита...
16 июня, 14:15
Игорь Соколов
5810006
У них по сути гражданская война , и нечего туда нос совать никому. Под шумок их ресурсы прикорманивают.
16 июня, 14:46
Эффективный Менеджер
7010035
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