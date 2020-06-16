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Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования
Россия и Иран продолжат координировать подходы в деле афганского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:40
россия
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
афганистан
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россия, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, афганистан, иран, в мире

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования

13:40 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и Иран продолжат координировать подходы в деле афганского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вместе с нашими иранскими друзьями мы продолжим координировать подходы в деле афганского урегулирования в целях скорейшего запуска процесса национального примирения, восстановления мирного и самостоятельного Афганистана, с территории которого не исходят угрозы терроризма, наркотрафика и прочие угрозы", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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РоссияМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ИранаАфганистанИранВ мире
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