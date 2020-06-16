https://ria.ru/20200616/1572999508.html
Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования
Россия и Иран продолжат координировать подходы в деле афганского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:40
2020-06-16T13:40
россия
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
афганистан
иран
в мире
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россия
афганистан
иран
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, афганистан, иран, в мире