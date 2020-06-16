Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На похоронах сатирика На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих. Об этом рассказал в интервью "Собеседнику" сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.

По его словам, молодой человек по имени Николай появился на церемонии прощания в 10:00. Он назвался помощником Петросяна, объяснив, что сам юморист не приедет, так как опасается инфекции.

Мужчина быстро вошел в доверие, помогал нести гроб и венки, а затем вскрыл машину главы ритуальной службы и забрал кошелек с 520 тысячами рублей — это засняла камера видеонаблюдения.

"Из-за масочного режима лицо преступника видели немногие. Но был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил. <…> Рядом была припаркована машина с его подельниками", — добавил Затравкин.

Полиция уже объявила подозреваемого в розыск.