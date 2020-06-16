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https://ria.ru/20200616/1572999439.html
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих. Об этом... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:15
культура
шоу-бизнес
анатолий трушкин
россия
евгений петросян
никас сафронов
происшествия
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https://ria.ru/20200612/1572858124.html
В первую очередь надо допросить Петросяна. А вдруг это на самом деле его помощник?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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шоу-бизнес, анатолий трушкин, россия, евгений петросян, никас сафронов, происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

13:40 16.06.2020 (обновлено: 14:15 16.06.2020)
48245
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих. Об этом рассказал в интервью "Собеседнику" сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.
По его словам, молодой человек по имени Николай появился на церемонии прощания в 10:00. Он назвался помощником Петросяна, объяснив, что сам юморист не приедет, так как опасается инфекции.
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
12 июня, 15:39
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
Мужчина быстро вошел в доверие, помогал нести гроб и венки, а затем вскрыл машину главы ритуальной службы и забрал кошелек с 520 тысячами рублей — это засняла камера видеонаблюдения.

"Из-за масочного режима лицо преступника видели немногие. Но был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил. <…> Рядом была припаркована машина с его подельниками", — добавил Затравкин.

Полиция уже объявила подозреваемого в розыск.
Анатолия Трушкина госпитализировали с коронавирусной инфекцией в мае. О смерти писателя стало известно в начале июня. Ему было 78 лет.
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КультураШоу-бизнесАнатолий ТрушкинРоссияЕвгений ПетросянНикас СафроновПроисшествия
Популярные комментарии
В первую очередь надо допросить Петросяна. А вдруг это на самом деле его помощник?
16 июня, 14:42
Naum Vygodsky
1082002
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