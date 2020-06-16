https://ria.ru/20200616/1572999439.html
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих. Об этом... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:40
2020-06-16T14:15
культура
шоу-бизнес
анатолий трушкин
россия
евгений петросян
никас сафронов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_0:259:3068:1985_1400x0_80_0_0_b986ec33bd500180072d1670190637d1.jpg
https://ria.ru/20200612/1572858124.html
Naum Vygodsky
В первую очередь надо допросить Петросяна. А вдруг это на самом деле его помощник?
22
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_0:259:3068:1985_1400x0_80_0_0_b986ec33bd500180072d1670190637d1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_90:0:2821:2048_1400x0_80_0_0_13afb39198fff6163e790fd53d689feb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_901:317:2632:2048_1400x0_80_0_0_152e36fc8b9dce04c84f8744a3c80ed0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анатолий трушкин, россия, евгений петросян, никас сафронов, происшествия
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина
мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих. Об этом рассказал в интервью "Собеседнику"
сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.
По его словам, молодой человек по имени Николай появился на церемонии прощания в 10:00. Он назвался помощником Петросяна, объяснив, что сам юморист не приедет, так как опасается инфекции.
Мужчина быстро вошел в доверие, помогал нести гроб и венки, а затем вскрыл машину главы ритуальной службы и забрал кошелек с 520 тысячами рублей — это засняла камера видеонаблюдения.
"Из-за масочного режима лицо преступника видели немногие. Но был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил. <…> Рядом была припаркована машина с его подельниками", — добавил Затравкин.
Полиция уже объявила подозреваемого в розыск.
Анатолия Трушкина госпитализировали с коронавирусной инфекцией в мае. О смерти писателя стало известно в начале июня. Ему было 78 лет.