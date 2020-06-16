https://ria.ru/20200616/1572999361.html
Глава села рассказал о семье подозреваемого в стрельбе в Москве
Житель Ингушетии, которого подозревают в нападении на сотрудников ДПС в Москве, воспитывался в очень хорошей семье, мотивы его поступка непонятны, сообщил РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:39
2020-06-16T13:39
стрельба на ленинском проспекте
москва
назрань
происшествия
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москва
назрань
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на ленинском проспекте, москва, назрань, происшествия
НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Житель Ингушетии, которого подозревают в нападении на сотрудников ДПС в Москве, воспитывался в очень хорошей семье, мотивы его поступка непонятны, сообщил РИА Новости глава администрации селения Экажево Микаил Евлоев.
Накануне, как информировал столичный главк МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно, из травматического оружия начал стрелять прохожий. Раненые полицейские открыли ответный огонь, мужчину госпитализировали. Как отмечал источник РИА Новости, задержанный - 25-летний уроженец Назрани
Ратмир Галаев, о роде его деятельности ничего не сообщается, но его брат работает в полиции Ингушетии.
"Лично его (Галаева – ред.) я сам не знаю. Но он из очень порядочной, очень хорошей семьи. Его отец работал в наркоконтроле, дядя был министром имущественных отношений, совсем недавно ушел с этого поста, а его дед был директором совхоза на протяжении многих лет, и при его руководстве это был совхоз-миллионер. Я не знаю, что побудило паренька этого совершить такое преступление. Отзывы о нем от его ровесников были очень хорошие", - сказал Евлоев.
Он не смог подтвердить информацию о том, что в домах родственников подозреваемого в Экажево прошли обыски. "Что-то слышал об этом, но точной информацией не владею", - пояснил глава администрации.