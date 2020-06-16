Глава села рассказал о семье подозреваемого в стрельбе в Москве

"Лично его (Галаева – ред.) я сам не знаю. Но он из очень порядочной, очень хорошей семьи. Его отец работал в наркоконтроле, дядя был министром имущественных отношений, совсем недавно ушел с этого поста, а его дед был директором совхоза на протяжении многих лет, и при его руководстве это был совхоз-миллионер. Я не знаю, что побудило паренька этого совершить такое преступление. Отзывы о нем от его ровесников были очень хорошие", - сказал Евлоев.