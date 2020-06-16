Эксперт оценил отношения между США и Китаем

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Китай в условиях сформировавшейся биполярности может противостоять США как лидер зарождающегося многополярного мира, считает директор Центра АСЕАН университета МГИМО Виктор Сумский.

"Мы являемся свидетелями форсированного, сознательного и расчетливого разрушения той системы сотрудничества, которая складывалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе более 30 лет, а если хотите, то и разрушения самого АТР как проекта региональной интеграции", - сказал он на организованной Валдайскии клубом онлайн-конференции "Перспективы новой биполярности и её воздействие на АТР".

"Биполярность - не прогноз, а диагноз, она уже оформилась, и произошло это в те несколько месяцев, в течение которых развивалась эпопея COVID-19. Но может быть, ещё важнее то, что она оформилась не где-то за пределами АТР, а внутри АТР, и тут мы имеем дело с темой жесткого противостояния США и Китая", - отметил эксперт.

Сумский напомнил, что фирменным знаком региона АТР является инклюзивность. "Он формировался как регион, в который готовы принять всех желающих и в котором имеют значение прежде всего темы экономического сотрудничества, и это сотрудничество по мере своего развития как бы и снимет с повестки дня темы безопасности. Этого не получилось. Оказалось, что стратегический разрыв между США и Китаем имеет тенденцию к углублению вплоть до того, что мы видим сегодня. И при таком разрыве инклюзивный регион невозможен", - пояснил он.

По словам эксперта, дальше двигаться в этом формате становится затруднительно, если вообще возможно. "Новая биполярность попросту несовместима с дальнейшей жизнью АТР как проекта инклюзивной региональной интеграции, а поскольку именно в связи с этим проектом зарождалась и крепла мечта о XXI веке как о веке Азии , под большим вопросом оказывается и вероятность материализации этой мечты. В рамках этого сценария век Азии может кончиться, ещё толком не начавшись", - полагает он.

По мнению Сумского, сегодня США втягиваются в сдерживание чуть ли не всего остального мира, вплоть до Евросоюза . "Не потому ли, что параллельно новой биполярности в мире продолжает крепнуть тенденция к многополярности и он действительно несводим к противостоянию только США и Китая. Если так, то я бы сказал, что у Китая есть шанс с честью выйти из противостояния с США, заявив о себе на деле не как о претенденте на мировую гегемонию, а как о лидере зарождающегося многополярного мира", - заключил он.