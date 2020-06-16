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Эксперт оценил отношения между США и Китаем
Китай в условиях сформировавшейся биполярности может противостоять США как лидер зарождающегося многополярного мира, считает директор Центра АСЕАН университета... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:39
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мгимо, евросоюз, китай, азия, сша, в мире

Эксперт оценил отношения между США и Китаем

13:39 16.06.2020
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© Fotolia / Savvapanf PhotoПекин
Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Пекин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Китай в условиях сформировавшейся биполярности может противостоять США как лидер зарождающегося многополярного мира, считает директор Центра АСЕАН университета МГИМО Виктор Сумский.
"Мы являемся свидетелями форсированного, сознательного и расчетливого разрушения той системы сотрудничества, которая складывалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе более 30 лет, а если хотите, то и разрушения самого АТР как проекта региональной интеграции", - сказал он на организованной Валдайскии клубом онлайн-конференции "Перспективы новой биполярности и её воздействие на АТР".
"Биполярность - не прогноз, а диагноз, она уже оформилась, и произошло это в те несколько месяцев, в течение которых развивалась эпопея COVID-19. Но может быть, ещё важнее то, что она оформилась не где-то за пределами АТР, а внутри АТР, и тут мы имеем дело с темой жесткого противостояния США и Китая", - отметил эксперт.
Сумский напомнил, что фирменным знаком региона АТР является инклюзивность. "Он формировался как регион, в который готовы принять всех желающих и в котором имеют значение прежде всего темы экономического сотрудничества, и это сотрудничество по мере своего развития как бы и снимет с повестки дня темы безопасности. Этого не получилось. Оказалось, что стратегический разрыв между США и Китаем имеет тенденцию к углублению вплоть до того, что мы видим сегодня. И при таком разрыве инклюзивный регион невозможен", - пояснил он.
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По словам эксперта, дальше двигаться в этом формате становится затруднительно, если вообще возможно. "Новая биполярность попросту несовместима с дальнейшей жизнью АТР как проекта инклюзивной региональной интеграции, а поскольку именно в связи с этим проектом зарождалась и крепла мечта о XXI веке как о веке Азии, под большим вопросом оказывается и вероятность материализации этой мечты. В рамках этого сценария век Азии может кончиться, ещё толком не начавшись", - полагает он.
По мнению Сумского, сегодня США втягиваются в сдерживание чуть ли не всего остального мира, вплоть до Евросоюза. "Не потому ли, что параллельно новой биполярности в мире продолжает крепнуть тенденция к многополярности и он действительно несводим к противостоянию только США и Китая. Если так, то я бы сказал, что у Китая есть шанс с честью выйти из противостояния с США, заявив о себе на деле не как о претенденте на мировую гегемонию, а как о лидере зарождающегося многополярного мира", - заключил он.
В последнее время отношения между США и Китаем обострились из-за Гонконга и ситуации с коронавирусом. США считают, что разрабатываемый КНР законопроект о нацбезопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, США обвиняли КНР в сокрытии фактов, несвоевременной реакции на коронавирус. Китай отверг любую критику, заявив, что Гонконг - это внутреннее дело КНР, а в ситуации с COVID с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции.
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МГИМОЕвросоюзКитайАзияСШАВ мире
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