Россия и Иран подтвердили важность сохранения СВПД

"Детально обсудили ситуацию вокруг Совместно всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Отметили важность, несмотря на откровенно деструктивную линию США, сохранения этого соглашения, которое остается важным фактором поддержания международной безопасности", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.