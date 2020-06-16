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Россия и Иран подтвердили важность сохранения СВПД
Россия и Иран подтверждают важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, несмотря на деструктивную позицию США,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:39
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
франция
китай
иран
сша
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, франция, китай, иран, сша, в мире

Россия и Иран подтвердили важность сохранения СВПД

13:39 16.06.2020
97
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и Иран подтверждают важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, несмотря на деструктивную позицию США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Детально обсудили ситуацию вокруг Совместно всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Отметили важность, несмотря на откровенно деструктивную линию США, сохранения этого соглашения, которое остается важным фактором поддержания международной безопасности", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. РФ и европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровФранцияКитайИранСШАВ мире
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