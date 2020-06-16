https://ria.ru/20200616/1572999121.html
В Германии вышло приложение, отслеживающее контакты с больными COVID-19
Мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты с зараженными COVID-19, во вторник официально запустили в Германии, со временем приложение будет доступно РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:25
2020-06-16T14:25
распространение нового коронавируса
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германия
технологии
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155335/23/1553352302_0:161:2930:1809_1400x0_80_0_0_30471fea2dcb7455ff0bfdbc6f344b15.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google android, apple ios, германия, технологии
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости.
Мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты с зараженными COVID-19, во вторник официально запустили в Германии
, со временем приложение будет доступно на русском языке.
Приложение Corona-warn-app появилось во вторник в магазинах App Store и Google Play, соответственно, для пользователей смартфонов на базе iOS
и Android
. Пользователи могут скачать его бесплатно, использование приложения является добровольным.
Цель приложения, в разработке которого участвовали немецкие компании Deutsche Telekom и SAP, - предупреждать пользователя о том, что у него был контакт с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19. Программа отслеживает через Bluetooth контакты пользователя с другими пользователями приложения, определяет близость и длительность таких контактов, после чего, если контакт был близким (менее двух метров) и длительным, программы с телефонов обмениваются кодами. Если позже у одного из пользователей подтвердится COVID-19, то пользователь внесет эту информацию в приложение и оно благодаря состоявшемуся ранее обмену кодами отправляет уведомления контактным лицам с рекомендацией сделать тест на коронавирус.
"Приложение будет развиваться и далее. Сейчас оно доступно на немецком и английских языках, мы хотим обхватить как можно больше людей. Далее мы добавим турецкий язык, арабский, французский и русский языки", - заявил член правления SAP Юрген Мюллер на презентации приложения.
Одним из наиболее спорных аспектов при обсуждении приложения в Германии был вопрос обеспечения защиты личных данных. Приложение не сохраняет такие данные, а все контакты с другими людьми хранятся в приложении в виде анонимного шифра - пользователь приложения, если ему придет уведомление о контакте с зараженным COVID-19, узнает только сам факт контакта, но не имя этого человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.