В Германии вышло приложение, отслеживающее контакты с больными COVID-19

Цель приложения, в разработке которого участвовали немецкие компании Deutsche Telekom и SAP, - предупреждать пользователя о том, что у него был контакт с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19. Программа отслеживает через Bluetooth контакты пользователя с другими пользователями приложения, определяет близость и длительность таких контактов, после чего, если контакт был близким (менее двух метров) и длительным, программы с телефонов обмениваются кодами. Если позже у одного из пользователей подтвердится COVID-19, то пользователь внесет эту информацию в приложение и оно благодаря состоявшемуся ранее обмену кодами отправляет уведомления контактным лицам с рекомендацией сделать тест на коронавирус.