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В Германии вышло приложение, отслеживающее контакты с больными COVID-19
Мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты с зараженными COVID-19, во вторник официально запустили в Германии, со временем приложение будет доступно РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:25
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353
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google android, apple ios, германия, технологии

В Германии вышло приложение, отслеживающее контакты с больными COVID-19

14:25 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновQR-код
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© РИА Новости / Максим Блинов
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты с зараженными COVID-19, во вторник официально запустили в Германии, со временем приложение будет доступно на русском языке.
Приложение Corona-warn-app появилось во вторник в магазинах App Store и Google Play, соответственно, для пользователей смартфонов на базе iOS и Android. Пользователи могут скачать его бесплатно, использование приложения является добровольным.
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Цель приложения, в разработке которого участвовали немецкие компании Deutsche Telekom и SAP, - предупреждать пользователя о том, что у него был контакт с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19. Программа отслеживает через Bluetooth контакты пользователя с другими пользователями приложения, определяет близость и длительность таких контактов, после чего, если контакт был близким (менее двух метров) и длительным, программы с телефонов обмениваются кодами. Если позже у одного из пользователей подтвердится COVID-19, то пользователь внесет эту информацию в приложение и оно благодаря состоявшемуся ранее обмену кодами отправляет уведомления контактным лицам с рекомендацией сделать тест на коронавирус.
"Приложение будет развиваться и далее. Сейчас оно доступно на немецком и английских языках, мы хотим обхватить как можно больше людей. Далее мы добавим турецкий язык, арабский, французский и русский языки", - заявил член правления SAP Юрген Мюллер на презентации приложения.
Одним из наиболее спорных аспектов при обсуждении приложения в Германии был вопрос обеспечения защиты личных данных. Приложение не сохраняет такие данные, а все контакты с другими людьми хранятся в приложении в виде анонимного шифра - пользователь приложения, если ему придет уведомление о контакте с зараженным COVID-19, узнает только сам факт контакта, но не имя этого человека.
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