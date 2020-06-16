https://ria.ru/20200616/1572999054.html
В Норильск доставили 200 емкостей для сбора топлива
Около 200 ёмкостей общей вместимостью почти 38,4 тысячи кубических метров уже доставили в Норильск для сбора и хранения разлившегося дизельного топлива на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:36
2020-06-16T13:36
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572998143.html
красноярский край
норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия