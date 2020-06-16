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В Норильск доставили 200 емкостей для сбора топлива
Около 200 ёмкостей общей вместимостью почти 38,4 тысячи кубических метров уже доставили в Норильск для сбора и хранения разлившегося дизельного топлива на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:36
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильск доставили 200 емкостей для сбора топлива

13:36 16.06.2020
102
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Около 200 ёмкостей общей вместимостью почти 38,4 тысячи кубических метров уже доставили в Норильск для сбора и хранения разлившегося дизельного топлива на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"Для хранения собранных нефтепродуктов доставлены 199 емкостей общей вместимостью 38 тысяч 350 кубометров", - сказал собеседник агентства.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
13:25
Источник: МЧС предложило снизить уровень ЧС в Норильске
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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