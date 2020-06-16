Эксперт оценил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.

Эксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной Кореей В КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.

"Конечно, прямое столкновение между крупными державами маловероятно, хотя бы потому, что их военная мощь выравнивается, что делает прямое военное столкновение почти невозможным. Но прокси-конфликты с участие каких-то третьих сторон вполне вероятны. Это также вызывает озабоченность стран региона", - добавил Нгуен Хун Сон.