Эксперт оценил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Определенная напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжится, но вероятность серьезного военного конфликта не высокая, считает старший научный сотрудник Школы социальных наук Сингапурского университета управления Билахари Каусикан.
"По мере того, как Китай будет развивать свои ударные возможности, страны АТР будут сосредотачиваться на увеличении собственных возможностей. Понимаете, в случае возникновения ядерного конфликта в регионе мы не можем принимать решение, кем пожертвовать. Что касается будущего региона, я думаю, что у нас продолжится определенная напряженность. Эта напряженность может иметь довольно острый характер, но я не думаю, что сейчас высока вероятность серьезного военного конфликта", - эксперт в ходе международной азиатской онлайн-конференции "Перспективы новой биполярности и её воздействие на АТР", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".
11:29Сказано в эфиреЭксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной КореейВ КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.
Как отметил Каусикан, может произойти любая случайность в Восточно-Китайском море или где-то еще, как, например, на границе Индии и КНР. "Любые неприятности возможны, но я не думаю, что эти неприятности могут привести к полномасштабному военному конфликту", - пояснил он.
В свою очередь, гендиректор Института Южно-китайского моря из Вьетнама Нгуен Хун Сон полагает, что риск случайных столкновений в АТР существует, например, в Южно-Китайском море.
"Конечно, прямое столкновение между крупными державами маловероятно, хотя бы потому, что их военная мощь выравнивается, что делает прямое военное столкновение почти невозможным. Но прокси-конфликты с участие каких-то третьих сторон вполне вероятны. Это также вызывает озабоченность стран региона", - добавил Нгуен Хун Сон.
Как сообщил ранее представитель армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения в восточном Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли, в настоящий момент высокопоставленные военные чиновники двух стран проводят переговоры по урегулированию ситуации на границе. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе, Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение.
Кроме этого, агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы, и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.