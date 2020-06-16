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В Минске галерея выставила пустые рамы вместо изъятых картин
Галерея "Арт-Беларусь" в Минске, которая является проектом Белгазпромбанка в сфере искусства, возобновляет работу, но без картин из корпоративной коллекции... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:36
культура
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белгазпромбанк, минск, белоруссия, марк шагал

В Минске галерея выставила пустые рамы вместо изъятых картин

13:35 16.06.2020 (обновлено: 13:36 16.06.2020)
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Минск
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Галерея "Арт-Беларусь" в Минске, которая является проектом Белгазпромбанка в сфере искусства, возобновляет работу, но без картин из корпоративной коллекции банка, вместо полотен на стенах размещены пустые рамки и QR-коды, говорится в сообщении галереи.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Виктор Бабарико. В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, но Бабарико пока процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер в преддверии назначенных на 9 августа президентских выборов. В воскресенье госканал "Беларусь 1" сообщил, что около 150 картин общей стоимостью примерно 20 миллионов долларов изъято в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. В эфире телеканала было заявлено, что их готовили к срочному вывозу из страны.
Как говорится в сообщении галереи в Facebook, Галерея "Арт-Беларусь" снова открывает свои двери, "увы, без картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка". Вместе с тем там подчеркивается, что у проекта сохраняется задача рассказать об этих картинах и о художниках, уроженцах Белоруссии, создавших их. "Работы можно будет посмотреть на большом проекторе, а биографии авторов и истории полотен — по QR кодам в пустых рамах на чистых стенах галереи", - отмечается в сообщении. Там также говорится, что "начиная со вторника вход в галерею "Арт-Беларусь" свободный".
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Как заявляется на сайте галереи, расположенной в Минске, проект "Арт-Беларусь" вырос из корпоративной коллекции ОАО "Белгазпромбанк" и "призван показать исторический срез изобразительного искусства Белоруссии во всей полноте и целостности".
Согласно данным сайта, корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов, созданных с начала XVI века. В собрании находятся произведения художников, родившихся в пределах границ современной Белоруссии, чьи имена получили широкое общественное признание, однако творческое наследие многих из этих авторов не было представлено в музейных собраниях республики. Началу формирования коллекции послужило приобретение в 2011-2012 годах ряда работ всемирно известных художников Парижской школы – уроженцев Белоруссии, оригинальные станковые произведения которых отсутствовали на их исторической родине. Ядро коллекции составили работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина.
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