В Минске галерея выставила пустые рамы вместо изъятых картин

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Виктор Бабарико. В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, но Бабарико пока процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер в преддверии назначенных на 9 августа президентских выборов. В воскресенье госканал "Беларусь 1" сообщил, что около 150 картин общей стоимостью примерно 20 миллионов долларов изъято в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. В эфире телеканала было заявлено, что их готовили к срочному вывозу из страны.