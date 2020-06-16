Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572998711.html
ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, говорится в сообщениях ЕК. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:59
еврокомиссия
apple
европа
сша
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150515/00/1505150062_0:73:1143:715_1400x0_80_0_0_82f38d2f22b78cfc67e7367598e8ca41.jpg
1
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150515/00/1505150062_0:73:1143:715_1400x0_80_0_0_82f38d2f22b78cfc67e7367598e8ca41.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150515/00/1505150062_45:0:1096:788_1400x0_80_0_0_cd3d64d45ff6a306dd9256131f67d141.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150515/00/1505150062_177:0:965:788_1400x0_80_0_0_066e85d8747863c9c0a5a16906babe57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еврокомиссия, apple, европа, сша, технологии, экономика

ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay

13:32 16.06.2020 (обновлено: 13:59 16.06.2020)
372
© Фото : AppleОбновлённый App Store
Обновлённый App Store
© Фото : Apple
Обновлённый App Store. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, говорится в сообщениях ЕК.
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе.
Еще одно расследование запущено, "чтобы оценить, нарушает ли поведение Apple в связи с Apple Pay правила конкуренции ЕС", - говорится в другом релизе ЕК.
Отмечается, что после предварительного расследования у комиссии возникли опасения, что положения Apple, условия и другие меры, связанные с интеграцией Apple Pay для покупки товаров и услуг в приложениях и на веб-сайтах на устройствах iOS/iPadOS, могут нарушать нормы конкуренции.
Кроме того, комиссия рассмотрит ограничения, наложенные Apple в своих соглашениях с компаниями, которые хотят распространять приложения для пользователей устройств Apple. К подобным ограничениям относится в том числе ограничение на информирование разработчиками пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений.
Новые расследования ознаменуют собой новый этап в преследовании Apple со стороны ЕС за предполагаемые нарушения европейского законодательства о конкуренции. В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.
730000
Обсудить 1
ЕврокомиссияAppleЕвропаСШАТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
"Камаз" разработал электрический мусоровоз "Чистогор"
Пекин
Эксперт оценил отношения между США и Китаем
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Группу Little Big заподозрили в плагиате
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Лукашенко раскритиковал идею закрыть БелАЭС на средства Евросоюза
Житель Москвы Денис Воробьев у Пресненского районного суда после рассмотрения административного протокола
Мосгорсуд признал законным штраф Иисусу Воробьеву после прогулки с псом
АЭС Дукованы
Росатом начал ресурсные испытания нового топлива для АЭС "Дукованы"
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
Госсекретарь при МВД Франции прибыл в Дижон, где произошли беспорядки
Автомобили с пробегом
В России продажи легковых машин с пробегом в мае снизились почти на треть
Промышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
Сеул сожалеет о взрыве офиса связи в Кэсоне
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Статуя Фемиды в суде
Жителя Архангельской области осудили за убийство подруги из ревности
Врач в госпитале COVID-19
У беременных с COVID-19 обнаружили симптомы опасной патологии
Росгвардия
В Ингушетии при перестрелке погибли двое силовиков
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
Лента новостейМолния