ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, говорится в сообщениях ЕК.

"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе.

Еще одно расследование запущено, "чтобы оценить, нарушает ли поведение Apple в связи с Apple Pay правила конкуренции ЕС", - говорится в другом релизе ЕК.

Отмечается, что после предварительного расследования у комиссии возникли опасения, что положения Apple, условия и другие меры, связанные с интеграцией Apple Pay для покупки товаров и услуг в приложениях и на веб-сайтах на устройствах iOS/iPadOS, могут нарушать нормы конкуренции.

Кроме того, комиссия рассмотрит ограничения, наложенные Apple в своих соглашениях с компаниями, которые хотят распространять приложения для пользователей устройств Apple. К подобным ограничениям относится в том числе ограничение на информирование разработчиками пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений.