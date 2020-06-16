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В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 24
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области выросло до 24, выздоровели свыше 2,1 тысячи человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:31
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В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 24

13:31 16.06.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области выросло до 24, выздоровели свыше 2,1 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро вторника в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 4861 человека. Скончались 22 пациента, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2016.
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"Воронежская область, 12:45 (мск), вторник, 16 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 4861. Выздоровели: 2 116. Умерли: 24", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируется более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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