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Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Mail.ru
Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru, произошедший в понедельник, мог быть вызван глобальной DDoS-атакой или техническим обновлением, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:39
агентство кибербезопасности
евгений лифшиц
t-mobile
госдума рф
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общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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агентство кибербезопасности, евгений лифшиц, t-mobile, госдума рф, технологии, общество

Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Mail.ru

13:39 16.06.2020
177
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru, произошедший в понедельник, мог быть вызван глобальной DDoS-атакой или техническим обновлением, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
В понедельник ряд российских пользователей Mail.ru сообщали о неполадках в работе почтового сервиса. Согласно данным сервиса Downdetector, более половины жалоб были связаны с работой почты, еще четверть - с работой сайта Mail.ru. Позднее компания восстановила работу сервиса, пользовательские данные при этом не пострадали.
"Скорее всего, причиной сбоев являлись трудности, возникшие при плановом техническом обновлении. В случае с крупными ресурсами, завязанными на большую инфраструктуру, подобное случается, так как невозможно уследить за всеми факторами при огромном количестве по-разному совпадающих переменных", - пояснил эксперт.
"Так что здесь вопрос не в том, чтобы принципиально предотвратить сбой, а в том, чтобы устранить последствия максимально оперативно. У Mail.ru устранение неполадок занимает все меньше времени, если сравнивать с предыдущими сбоями, так что все в порядке", - отметил Лифшиц.
Он добавил, что причиной сбоя могла быть и глобальная DDoS-атака, поскольку неполадки в работе отмечались также у американского оператора T-Mobile и соцсети Instagram.
"Кстати, вполне вероятно, что вины Mail.ru в сбое вообще не было: вчера примерно в это же время был очень крупный сбой у американского оператора T-Mobile, ложился Instagram и так далее, кто-то даже писал, что началась массовая DDoS-атака, но официально заявили, что произошел большой сбой при техническом обновлении. Возможно данные инциденты как-то связаны, но для точности нужно дождаться комментариев специалистов компании", - добавил Лифшиц.
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Вчера, 16:49
Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса
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Агентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицT-MobileГосдума РФТехнологииОбщество
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