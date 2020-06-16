Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Mail.ru

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru, произошедший в понедельник, мог быть вызван глобальной DDoS-атакой или техническим обновлением, заявил РИА Новости руководитель " Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru, произошедший в понедельник, мог быть вызван глобальной DDoS-атакой или техническим обновлением, заявил РИА Новости руководитель " Агентства кибербезопасности ", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц

В понедельник ряд российских пользователей Mail.ru сообщали о неполадках в работе почтового сервиса. Согласно данным сервиса Downdetector, более половины жалоб были связаны с работой почты, еще четверть - с работой сайта Mail.ru. Позднее компания восстановила работу сервиса, пользовательские данные при этом не пострадали.

"Скорее всего, причиной сбоев являлись трудности, возникшие при плановом техническом обновлении. В случае с крупными ресурсами, завязанными на большую инфраструктуру, подобное случается, так как невозможно уследить за всеми факторами при огромном количестве по-разному совпадающих переменных", - пояснил эксперт.

"Так что здесь вопрос не в том, чтобы принципиально предотвратить сбой, а в том, чтобы устранить последствия максимально оперативно. У Mail.ru устранение неполадок занимает все меньше времени, если сравнивать с предыдущими сбоями, так что все в порядке", - отметил Лифшиц.

Он добавил, что причиной сбоя могла быть и глобальная DDoS-атака, поскольку неполадки в работе отмечались также у американского оператора T-Mobile и соцсети Instagram.