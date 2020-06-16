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Источник: МЧС предложило снизить уровень ЧС в Норильске
МЧС предложило снизить уровень чрезвычайной ситуации в Норильске с федерального на региональный с 20 июня, сообщил РИА Новости один из участников заседания... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:35
красноярский край
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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красноярский край, разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

Источник: МЧС предложило снизить уровень ЧС в Норильске

13:25 16.06.2020 (обновлено: 13:35 16.06.2020)
148
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. МЧС предложило снизить уровень чрезвычайной ситуации в Норильске с федерального на региональный с 20 июня, сообщил РИА Новости один из участников заседания комиссии по ЧС.
"Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации предложил министру Зиничеву снизить уровень чрезвычайной ситуации с федерального до регионального с 20 июня. Министр это решение поддержал", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, руководство по чрезвычайной ситуации предложено передать красноярскому главку МЧС.
Ранее во вторник управление МЧС по Красноярскому краю сообщило, что более 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси собрали в Норильске на месте разлива дизельного топлива с момента начала работ по ликвидации аварии.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Красноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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