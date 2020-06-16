Источник: МЧС предложило снизить уровень ЧС в Норильске

"Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации предложил министру Зиничеву снизить уровень чрезвычайной ситуации с федерального до регионального с 20 июня. Министр это решение поддержал", - сказал собеседник агентства.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.