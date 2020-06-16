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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число случаев COVID-19 превысило 22,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 250, до 22415, всего с начала пандемии умерли 1437 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии число случаев COVID-19 превысило 22,4 тысячи

13:24 16.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaРумыния
Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 250, до 22415, всего с начала пандемии умерли 1437 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 22165 случаях заражения, 1427 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждены 22415 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1437 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 16 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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