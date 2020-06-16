В Ираке задержали шесть террористов на севере страны

КАИР, 16 июн - РИА Новости. Иракские службы безопасности задержали шестерых членов группировки "Исламское государство"* в провинции Найнава на севере страны, сообщил во вторник телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление управления разведки МВД Ирака.
"Подразделения разведслужб МВД задержали в нескольких районах провинции Найнава шестерых террористов, ... состоявших в розыске за принадлежность к бандам ИГ*", - говорится в заявлении.
Задержанных передали судебным органам для расследования, сообщило МВД.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над "Исламским государством"* в стране, однако армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной антитеррористической коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" ИГ* в отдельных районах. В начале июня авиация международной коалиции ликвидировала 19 членов ИГ* в провинции Найнава.
*Террористическая организация, запрещенная в России.