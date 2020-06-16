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В Ираке задержали шесть террористов на севере страны
Иракские службы безопасности задержали шестерых членов группировки "Исламское государство"* в провинции Найнава на севере страны, сообщил во вторник телеканал... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:21
война в сирии
мвд ирака
исламское государство
найнава (мухафаза)
ирак
в мире
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найнава (мухафаза)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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война в сирии, мвд ирака, исламское государство, найнава (мухафаза), ирак, в мире

В Ираке задержали шесть террористов на севере страны

13:21 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАИР, 16 июн - РИА Новости. Иракские службы безопасности задержали шестерых членов группировки "Исламское государство"* в провинции Найнава на севере страны, сообщил во вторник телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление управления разведки МВД Ирака.

"Подразделения разведслужб МВД задержали в нескольких районах провинции Найнава шестерых террористов, ... состоявших в розыске за принадлежность к бандам ИГ*", - говорится в заявлении.

Задержанных передали судебным органам для расследования, сообщило МВД.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над "Исламским государством"* в стране, однако армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной антитеррористической коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" ИГ* в отдельных районах. В начале июня авиация международной коалиции ликвидировала 19 членов ИГ* в провинции Найнава.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМВД ИракаИсламское государствоНайнава (мухафаза)ИракВ мире
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