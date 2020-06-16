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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1572997891.html
В ЦИК рассказали, как могут проголосовать болеющие граждане
ЦИК РФ в доработанном порядке голосования по поправкам в конституцию уделил особое внимание тому, как могут голосовать граждане, пришедшие на участок с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:50
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майя гришина, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, политика

В ЦИК рассказали, как могут проголосовать болеющие граждане

13:21 16.06.2020 (обновлено: 15:50 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка опускает бюллетень в урну во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
Девушка опускает бюллетень в урну во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ЦИК РФ в доработанном порядке голосования по поправкам в конституцию уделил особое внимание тому, как могут голосовать граждане, пришедшие на участок с температурой, заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Доработанный порядок подготовки и проведения голосования по поправкам ЦИК принял в начале июня.
"Нам надо учиться жить в новых условиях... различного рода конституционные принципы должны находиться в сочетании и взаимно не конфликтовать, а дополнять друг друга. Так и в данной ситуации право на защиту здоровья, фундаментальное право человека не должно отменять право на участие в различных формах выражения общественного мнения", - сказала Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга о подготовке и проведении голосования.
Секретарь подчеркнула, что ЦИК после консультаций с Роспотребнадзором проработал вопрос голосования тех граждан, которые придут на участок с температурой. Для них, по ее словам, будет предусмотрено отдельное помещение, в котором такой гражданин сможет оформить заявление для голосования вне участка, после чего ему принесут урну для голосования, и он сможет отдать свой голос "бесконтактно" (получив бюллетень в пакете, опустив его в переносной ящик и соблюдая дистанцию с членами комиссии). Как указано в порядке, обращения о таком роде голосования могут быть поданы в участковую комиссию в течение периода, который начинается за 14 дней до дня голосования и заканчивается в день голосования в 17 часов по местному времени. По словам Гришиной, для пришедших на участок болеющих граждан предусмотрены исключения.
"Небольшая поправка в порядок о том, что если такой человек придет даже после 17 часов, он может в процедуре подачи заявления о голосовании вне помещения, он может подать такое заявление, к нему придут с переносным ящиком, не принесут туда никакой список, чтобы не было контакта. А просто оформят через заявление о голосовании вне помещения. И он проголосует, раз пришел, значит надо обеспечить его право", - пояснила она.
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
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По ее словам, порядок подготовки и проведения голосования, "более подробно указал на те возможности, которые мы должны предоставить для голосования гражданам". Гришина отметила, что речь идет о четкой регламентации того факта, что голосование проводится в помещениях для голосования и на дому в течение шести дней до основного дня голосования. Ранее этот вопрос был отдан на усмотрение субъектов.
Гришина обратила внимание, что также ЦИК поработал вопрос того, как должно сочетаться голосование в помещении и на придомовых территориях.
"Мы можем выйти с частью списка участников для голосования на придомовую территорию, заранее уведомив граждан. Естественно, если мы выходим со списком на придомовую территорию, досрочное голосование в помещении УИК для этих граждан проводиться не может. Вот этот четкий график и требования к нему зафиксированы в порядке, чтобы не допускать накладок, недовольства граждан и смешения каких-то форм голосования", - подчеркнула Гришина.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинПолитика
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