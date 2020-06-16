В ЦИК рассказали, как могут проголосовать болеющие граждане

Девушка опускает бюллетень в урну во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ЦИК РФ в доработанном порядке голосования по поправкам в конституцию уделил особое внимание тому, как могут голосовать граждане, пришедшие на участок с температурой, заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина

Доработанный порядок подготовки и проведения голосования по поправкам ЦИК принял в начале июня.

"Нам надо учиться жить в новых условиях... различного рода конституционные принципы должны находиться в сочетании и взаимно не конфликтовать, а дополнять друг друга. Так и в данной ситуации право на защиту здоровья, фундаментальное право человека не должно отменять право на участие в различных формах выражения общественного мнения", - сказала Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга о подготовке и проведении голосования.

Секретарь подчеркнула, что ЦИК после консультаций с Роспотребнадзором проработал вопрос голосования тех граждан, которые придут на участок с температурой. Для них, по ее словам, будет предусмотрено отдельное помещение, в котором такой гражданин сможет оформить заявление для голосования вне участка, после чего ему принесут урну для голосования, и он сможет отдать свой голос "бесконтактно" (получив бюллетень в пакете, опустив его в переносной ящик и соблюдая дистанцию с членами комиссии). Как указано в порядке, обращения о таком роде голосования могут быть поданы в участковую комиссию в течение периода, который начинается за 14 дней до дня голосования и заканчивается в день голосования в 17 часов по местному времени. По словам Гришиной, для пришедших на участок болеющих граждан предусмотрены исключения.

"Небольшая поправка в порядок о том, что если такой человек придет даже после 17 часов, он может в процедуре подачи заявления о голосовании вне помещения, он может подать такое заявление, к нему придут с переносным ящиком, не принесут туда никакой список, чтобы не было контакта. А просто оформят через заявление о голосовании вне помещения. И он проголосует, раз пришел, значит надо обеспечить его право", - пояснила она.

По ее словам, порядок подготовки и проведения голосования, "более подробно указал на те возможности, которые мы должны предоставить для голосования гражданам". Гришина отметила, что речь идет о четкой регламентации того факта, что голосование проводится в помещениях для голосования и на дому в течение шести дней до основного дня голосования. Ранее этот вопрос был отдан на усмотрение субъектов.

Гришина обратила внимание, что также ЦИК поработал вопрос того, как должно сочетаться голосование в помещении и на придомовых территориях.

"Мы можем выйти с частью списка участников для голосования на придомовую территорию, заранее уведомив граждан. Естественно, если мы выходим со списком на придомовую территорию, досрочное голосование в помещении УИК для этих граждан проводиться не может. Вот этот четкий график и требования к нему зафиксированы в порядке, чтобы не допускать накладок, недовольства граждан и смешения каких-то форм голосования", - подчеркнула Гришина.