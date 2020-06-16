В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы

"Экономику мы не восстановим, благодаря тому что появится дополнительно пять рабочих дней. Потом, не надо забывать, что многие сферы, пострадавшие во время пандемии, которые не могли предоставлять свои услуги, - тот же общепит - как раз во время праздников зарабатывают гораздо больше. Здесь надо все взвешивать, в любом случае баланс рабочих и нерабочих дней должен сохраняться", - сказал Нилов.