В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Несколько дополнительных рабочих дней за счет сокращения новогодних праздников в 2021 году не позволят восстановить российскую экономику, кроме того, убытки могут понести отрасли, получающие прибыль именно во время праздников, заявил РИА Новости глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу сенатора Андрея Кутепова.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
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"Экономику мы не восстановим, благодаря тому что появится дополнительно пять рабочих дней. Потом, не надо забывать, что многие сферы, пострадавшие во время пандемии, которые не могли предоставлять свои услуги, - тот же общепит - как раз во время праздников зарабатывают гораздо больше. Здесь надо все взвешивать, в любом случае баланс рабочих и нерабочих дней должен сохраняться", - сказал Нилов.
Он также предположил, что граждане негативно отреагируют на попытку "забрать у них праздники".
"Во время самоизоляции многие находились в отпуске, хотя фактически в нем не были: сидели в четырех стенах, а во время продолжительных новогодних каникул смогут как-то компенсировать время отдыха, потому что, я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, связанной с коронавирусом", - добавил Нилов.
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