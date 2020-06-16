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В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы
Несколько дополнительных рабочих дней за счет сокращения новогодних праздников в 2021 году не позволят восстановить российскую экономику, кроме того, убытки... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:20
распространение нового коронавируса
россия
андрей кутепов
ярослав нилов
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, андрей кутепов, ярослав нилов, госдума рф, общество

В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы

13:20 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГорожане во время праздничных гуляний
Горожане во время праздничных гуляний
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Горожане во время праздничных гуляний. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Несколько дополнительных рабочих дней за счет сокращения новогодних праздников в 2021 году не позволят восстановить российскую экономику, кроме того, убытки могут понести отрасли, получающие прибыль именно во время праздников, заявил РИА Новости глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу сенатора Андрея Кутепова.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
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"Экономику мы не восстановим, благодаря тому что появится дополнительно пять рабочих дней. Потом, не надо забывать, что многие сферы, пострадавшие во время пандемии, которые не могли предоставлять свои услуги, - тот же общепит - как раз во время праздников зарабатывают гораздо больше. Здесь надо все взвешивать, в любом случае баланс рабочих и нерабочих дней должен сохраняться", - сказал Нилов.
Он также предположил, что граждане негативно отреагируют на попытку "забрать у них праздники".
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"Во время самоизоляции многие находились в отпуске, хотя фактически в нем не были: сидели в четырех стенах, а во время продолжительных новогодних каникул смогут как-то компенсировать время отдыха, потому что, я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, связанной с коронавирусом", - добавил Нилов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияАндрей КутеповЯрослав НиловГосдума РФОбщество
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