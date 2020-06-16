Жителя Архангельской области осудили за убийство подруги из ревности

Установлено, что 24-летний Антон Ковинько вечером 5 июня 2019 года находился в состоянии алкогольного опьянения в доме своей сожительницы в поселке Кизема, в ходе ссоры "на почве ревности причинил ей двумя кухонными ножами 30 колото-резаных ранений в голову, шею, грудь, туловище и верхние конечности, в результате чего потерпевшая скончалась". "Дома при этом находились ее двое малолетних детей", - пояснили в прокуратуре.