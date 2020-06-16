Жителя Архангельской области осудили за убийство подруги из ревности

МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил 24-летнего жителя Устьянского района, который обвинялся в жестоком убийстве из ревности сожительницы на глазах маленьких детей, к 15 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что 24-летний Антон Ковинько вечером 5 июня 2019 года находился в состоянии алкогольного опьянения в доме своей сожительницы в поселке Кизема, в ходе ссоры "на почве ревности причинил ей двумя кухонными ножами 30 колото-резаных ранений в голову, шею, грудь, туловище и верхние конечности, в результате чего потерпевшая скончалась". "Дома при этом находились ее двое малолетних детей", - пояснили в прокуратуре.
Архангельский областной суд признал Ковинько виновным в убийстве с особой жестокостью. "Судом осужденному назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после освобождения он на 1 год 6 месяцев будет ограничен в свободе", - отметили в ведомстве.
Также удовлетворены гражданские иски родственников погибшей о возмещении морального и материального вреда. С осужденного взыскано более 2 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.