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Жителя Архангельской области осудили за убийство подруги из ревности
Суд в Архангельской области приговорил 24-летнего жителя Устьянского района, который обвинялся в жестоком убийстве из ревности сожительницы на глазах маленьких... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:19
архангельский областной суд
архангельская область
происшествия
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353
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архангельский областной суд, архангельская область, происшествия

Жителя Архангельской области осудили за убийство подруги из ревности

13:19 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил 24-летнего жителя Устьянского района, который обвинялся в жестоком убийстве из ревности сожительницы на глазах маленьких детей, к 15 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что 24-летний Антон Ковинько вечером 5 июня 2019 года находился в состоянии алкогольного опьянения в доме своей сожительницы в поселке Кизема, в ходе ссоры "на почве ревности причинил ей двумя кухонными ножами 30 колото-резаных ранений в голову, шею, грудь, туловище и верхние конечности, в результате чего потерпевшая скончалась". "Дома при этом находились ее двое малолетних детей", - пояснили в прокуратуре.
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Архангельский областной суд признал Ковинько виновным в убийстве с особой жестокостью. "Судом осужденному назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после освобождения он на 1 год 6 месяцев будет ограничен в свободе", - отметили в ведомстве.
Также удовлетворены гражданские иски родственников погибшей о возмещении морального и материального вреда. С осужденного взыскано более 2 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Молоток судьи
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Архангельский областной судАрхангельская областьПроисшествия
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