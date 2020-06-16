Бизнесмен призвал ЕС помочь при санкциях против "Северного потока — 2"

"Это (компенсации ущерба из-за санкций США - ред.) могут реализовать только европейские институты, например, по линии ESM", - сказал Хармс.
Он добавил, что не может назвать "конкретную сумму", подчеркнув, что "это еще нужно подсчитать".
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств, сообщила на прошлой неделе Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.