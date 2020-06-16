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Бизнесмен призвал ЕС помочь при санкциях против "Северного потока — 2"
Европейские структуры должны оказать поддержку компаниям, которые могут попасть под санкции США из-за "Северного потока 2", возможно, через механизм ESM, заявил РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:18
минэкономики фрг
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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353
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минэкономики фрг, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, германия, сша, в мире

Бизнесмен призвал ЕС помочь при санкциях против "Северного потока — 2"

13:18 16.06.2020
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваГлава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Европейские структуры должны оказать поддержку компаниям, которые могут попасть под санкции США из-за "Северного потока 2", возможно, через механизм ESM, заявил на пресс-конференции в Берлине исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаил Хармс.
"Это (компенсации ущерба из-за санкций США - ред.) могут реализовать только европейские институты, например, по линии ESM", - сказал Хармс.
Он добавил, что не может назвать "конкретную сумму", подчеркнув, что "это еще нужно подсчитать".
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств, сообщила на прошлой неделе Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
12:24
В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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Минэкономики ФРГТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2ГерманияСШАВ мире
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