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Ядерные технологии
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Росатом начал ресурсные испытания нового топлива для АЭС "Дукованы"
Специалисты российской атомной отрасли начали ресурсные испытания ядерного топлива третьего поколения, предназначенного для повышения эффективности чешской АЭС... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:18
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Росатом начал ресурсные испытания нового топлива для АЭС "Дукованы"

13:18 16.06.2020
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© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли начали ресурсные испытания ядерного топлива третьего поколения, предназначенного для повышения эффективности чешской АЭС "Дукованы", сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш".
На площадке экспериментально-исследовательской базы предприятия "Атомэнергомаша" АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Москвоская область) стартовали ресурсные испытания макета топливной кассеты РК3+ для ядерных энергетических реакторов ВВЭР-440, которые эксплуатируются на АЭС "Дукованы". "Цель испытаний – исследование механической стойкости элементов рабочей кассеты РК3+ в теплогидродинамических условиях, максимально приближенных к натурным", - поясняет "Атомэнергомаш".
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Отличие рабочей кассеты РК3+ от предыдущих поколений ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 – усовершенствованная конструкция, которая позволила улучшить физические и теплогидравлические характеристики топлива. Работы выполняются в рамках действующего контракта между топливной компанией Росатома ТВЭЛ и чешской энергетической компании ČEZ a.s., предусматривающего разработку и внедрение данной модификации топлива на АЭС "Дукованы".
"Внедрение РК3+ создаст возможность для эксплуатации энергоблоков на повышенной тепловой мощности и увеличения длительности топливного цикла АЭС "Дукованы", что повысит экономическую эффективность работы электростанции", - отметил вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.
АЭС "Дукованы" установленной электрической мощностью 2040 МВт имеет в составе четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440 (по 510 МВт каждый), введенных в эксплуатацию в 1985, 1986 (2-3) и 1987 годах. Ежегодно электростанция производит порядка 13 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, покрывая около 20% энергопотребления в Чехии. С учетом АЭС "Темелин" (два блока с реакторами ВВЭР-1000) атомные электростанции ČEZ обеспечивает 35% всей выработки электроэнергии в стране, по этому показателю Чехия входит в десятку стран с наибольшей долей атомной генерации в энергобалансе. Обе чешские атомные электростанции с момента ввода в эксплуатацию работают на российском ядерном топливе производства предприятия ТВЭЛ "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область).
"ОКБ "Гидропресс" - генеральный конструктор реакторных установок типа ВВЭР широкого диапазона мощности. В настоящее время реакторные установки ВВЭР, сооруженные по проектам "Гидропресса", работают на 20 атомных станциях России, Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, Ирана и Индии.
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Ядерные технологииВВЭР-1000АЭС ТемелинАтомэнергомашМосковская область (Подмосковье)ФинляндияАрменияТВЭЛВ мире
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