Росатом начал ресурсные испытания нового топлива для АЭС "Дукованы"

"Внедрение РК3+ создаст возможность для эксплуатации энергоблоков на повышенной тепловой мощности и увеличения длительности топливного цикла АЭС "Дукованы", что повысит экономическую эффективность работы электростанции", - отметил вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.