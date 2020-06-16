https://ria.ru/20200616/1572997152.html
В Башкирии пьяный водитель сбил детей, шедших за аттестатами
Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух школьников, которые шли в школу за аттестатами в башкирском селе, в результате один подросток РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:13
2020-06-16T13:13
республика башкортостан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1400x0_80_0_0_bc1b872cefec8065cdf0ace9e6887bb5.jpg
https://ria.ru/20200603/1572413845.html
1
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1400x0_80_0_0_bc1b872cefec8065cdf0ace9e6887bb5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:0:2273:1704_1400x0_80_0_0_fe79e12aa4fd10cf0f805b5973a9a205.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_40:0:1744:1704_1400x0_80_0_0_ff55372fff7178835578edad9e589dc7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, происшествия