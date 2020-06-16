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В Башкирии пьяный водитель сбил детей, шедших за аттестатами
Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух школьников, которые шли в школу за аттестатами в башкирском селе, в результате один подросток РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:13
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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республика башкортостан, происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил детей, шедших за аттестатами

13:13 16.06.2020
1863
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 16 июн – РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух школьников, которые шли в школу за аттестатами в башкирском селе, в результате один подросток погиб, второй получил переломы, сообщает ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла около 12.00 (10.00 мск) на улице Ворошилова седа Иглино.
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3 июня, 16:14
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"Местный житель 37 лет за рулем Renault Logan совершил наезд на двух 15-летних подростков. В результате девочка погибла на месте происшествия. Юноша получил переломы, госпитализирован. Ребята, предположительно, направлялись за аттестатами. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался оставить место ДТП", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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