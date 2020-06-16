В Башкирии пьяный водитель сбил детей, шедших за аттестатами

"Местный житель 37 лет за рулем Renault Logan совершил наезд на двух 15-летних подростков. В результате девочка погибла на месте происшествия. Юноша получил переломы, госпитализирован. Ребята, предположительно, направлялись за аттестатами. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался оставить место ДТП", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.