Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572997127.html
В ФНПР не поддерживают предложение о сокращении новогодних каникул
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул до 1-3 января в 2021... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:13
андрей кутепов
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156341/54/1563415433_0:381:2964:2048_1400x0_80_0_0_a8c3aa2f620e2b5067ef9e0479fb328c.jpg
https://ria.ru/20200616/1572991650.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156341/54/1563415433_0:381:2964:2048_1400x0_80_0_0_a8c3aa2f620e2b5067ef9e0479fb328c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/54/1563415433_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_b35f8bc0f13d3d73a8ed2934635f71fb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/54/1563415433_1083:560:2571:2048_1400x0_80_0_0_48418ad77dca6fbb4803ccc7ef4fe99b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей кутепов, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество

В ФНПР не поддерживают предложение о сокращении новогодних каникул

13:13 16.06.2020
10122
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул до 1-3 января в 2021 году, так как это нарушает права работников и не компенсирует простой экономики.
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Нет, не поддерживаем", - сказал Шмаков.
Он отметил, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
Люди на открытии елки у центра семьи Казан в Казани
12:07Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул
47502016
Обсудить 2
Андрей КутеповМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Рекомендуем
Люди на открытии елки у центра семьи Казан в Казани
Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"
Министр просвещения России Сергей Кравцов
Кравцов назвал семью и дружбу базовыми ценностями школьного воспитания
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил перенести начало учебного года
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
Лента новостейМолния