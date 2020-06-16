https://ria.ru/20200616/1572997127.html
В ФНПР не поддерживают предложение о сокращении новогодних каникул
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул до 1-3 января в 2021... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:13
2020-06-16T13:13
андрей кутепов
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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https://ria.ru/20200616/1572991650.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей кутепов, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество