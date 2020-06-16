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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 39
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших выросло до 39, сообщил во вторник первый замминистра... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:12
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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 39

13:12 16.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших выросло до 39, сообщил во вторник первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4857 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2204 пациента. К 13 июня в области скончались 38 человек с COVID-19.
"На сегодняшний день есть информация о еще одном скончавшемся человеке. В общей сложности на сегодняшний день 39 умерших от болезней, непосредственно связанных с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что 39-м умершим стал 59-летний пациент, который в связи с легким течением заболевания в течение недели получал всю необходимую терапию на дому, однако затем его состояние ухудшилось, и мужчину госпитализировали в COVID-госпиталь.
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"На вторые сутки был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких, 10 дней находился на ИВЛ, но, к сожалению, в связи с прогрессированием дыхательной недостаточности, выраженным интоксикационным синдромом, прогрессированием полиорганной недостаточности спасти его не удалось", - отметил замминистра.
Он уточнил, что в настоящее время на стационарном лечении находится 1101 пациент с коронавирусом, из них 957 болеют пневмонией, среди них 115 находятся на кислородной поддержке и 73 подключены к аппаратам ИВЛ, в том числе 31 - к инвазивным. На амбулаторном лечении в условиях домашней самоизоляции находятся 1262 пациента с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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