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Царукян отказался ехать в СНБ Армении в машине силовиков
Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, которому прокуратура республики намерена предъявить обвинения в подкупе избирателей, отказался... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:10
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гагик царукян, процветающая армения, в мире

Царукян отказался ехать в СНБ Армении в машине силовиков

13:10 16.06.2020
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© SputnikРуководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
© Sputnik
Руководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, которому прокуратура республики намерена предъявить обвинения в подкупе избирателей, отказался ехать на допрос в Службу нацбезопасности в машине силовиков и отправился туда на собственном автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник парламент обсуждает вопрос о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности. Политик ранее заявил, что его вновь вызвали на допрос в Службу национальной безопасности. У здания парламента собрались сторонники депутата. Полиция пресекает попытки проведения митинга. Свои действия правоохранители мотивируют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
10:59
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Выйдя из здания парламента, Царукян, пока пользующийся депутатской неприкосновенностью, сел в свой автомобиль, но один из сотрудников СНБ попросил его пересесть в машину силовиков. Парламентарий отказался, тогда один из следователей сел в машину Царукяна, и кортеж направился к зданию Службы нацбезопасности. В здании парламента находился спецназ СНБ.
Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей. В воскресенье сотрудники СНБ провели обыск в особняке Царукяна, а затем в течение почти девяти часов он давал показания в здании СНБ. Генпрокурор попросил парламент разрешить начать уголовное преследование Царукяна.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132.
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
12:45
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