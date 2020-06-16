Царукян отказался ехать в СНБ Армении в машине силовиков

ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян , которому прокуратура республики намерена предъявить обвинения в подкупе избирателей, отказался ехать на допрос в Службу нацбезопасности в машине силовиков и отправился туда на собственном автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник парламент обсуждает вопрос о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности. Политик ранее заявил, что его вновь вызвали на допрос в Службу национальной безопасности. У здания парламента собрались сторонники депутата. Полиция пресекает попытки проведения митинга. Свои действия правоохранители мотивируют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

Выйдя из здания парламента, Царукян, пока пользующийся депутатской неприкосновенностью, сел в свой автомобиль, но один из сотрудников СНБ попросил его пересесть в машину силовиков. Парламентарий отказался, тогда один из следователей сел в машину Царукяна, и кортеж направился к зданию Службы нацбезопасности. В здании парламента находился спецназ СНБ.

Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей. В воскресенье сотрудники СНБ провели обыск в особняке Царукяна, а затем в течение почти девяти часов он давал показания в здании СНБ. Генпрокурор попросил парламент разрешить начать уголовное преследование Царукяна.

Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.