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В Калининградской области открывают парки и зоопарки
Парки, зоопарк и ботанический сад, закрытые из-за коронавируса, возобновляют во вторник работу в ограниченном режиме в Калининградской области, сообщила... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:43
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество

В Калининградской области открывают парки и зоопарки

13:10 16.06.2020 (обновлено: 13:43 16.06.2020)
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© Фото : Калининградский зоопаркПатагонская мара с детенышами в Калининградском зоопарке
Патагонская мара с детенышами в Калининградском зоопарке
© Фото : Калининградский зоопарк
Патагонская мара с детенышами в Калининградском зоопарке. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Парки, зоопарк и ботанический сад, закрытые из-за коронавируса, возобновляют во вторник работу в ограниченном режиме в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"С 16 июня возобновляют работу различные парки, а также зоопарк и ботанический сад БФУ имени Иммануила Канта в прогулочном режиме. На их территориях пока остаются нерабочими павильоны, аттракционы, точки общепита. Решение об этом было принято на оперативном штабе по контролю распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что со вторника в регионе возобновляется оказание всех видов стоматологической помощи, а также некоторых видов медицинских услуг, в частности, по косметологии, массажу, пластической хирургии. Однако запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня, сохраняется до особого распоряжения областного правительства.
До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. Продолжает действовать и 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов, а также для жителей старше 65 лет и имеющих тяжелые заболевания. Масочный режим в регионе действует во всех общественных местах.
Всего, по данным оперштаба, на 16 июня в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследованы 71,6 тысячи человек. Выявлены 2124 случая заражения (12 - за последние сутки), из которых 1042 человека выздоровели (56 человек за сутки), 34 скончались. Под медицинским наблюдением остаются 4832 человека.
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