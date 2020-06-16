https://ria.ru/20200616/1572996830.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Нижегородской области достигло 175
За последние сутки в Нижегородской области скончались еще два пациента с коронавирусом, число жертв инфекции достигло 175, сообщили в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:09
2020-06-16T13:09
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здоровье - общество
нижегородская область
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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