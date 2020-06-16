Число умерших пациентов с COVID-19 в Нижегородской области достигло 175

"На 16 июня 2020 года от коронавируса скончались еще 2 жителей области, число летальных случаев достигло 175. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

По данным властей, в Нижегородской области общее число заболевших достигло 14 410 человек. Около пяти тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,2 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 80 человек находятся в обсерваторах.