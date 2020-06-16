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В ЦБ отметили снижение ввоза российскими банками наличной валюты в апреле
Ввоз в Россию наличной иностранной валюты уполномоченными банками в апреле сократился более чем вчетверо по сравнению с мартом, следует из официальной... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:40
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ отметили снижение ввоза российскими банками наличной валюты в апреле

13:40 16.06.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ввоз в Россию наличной иностранной валюты уполномоченными банками в апреле сократился более чем вчетверо по сравнению с мартом, следует из официальной статистики ЦБ.
Если в марте банки ввезли валюты на 6,086 миллиарда долларов, то в апреле - всего на 1,443 миллиарда долларов.
При этом ввоз долларов сократился в 3,9 раза - до 1,267 миллиарда долларов, евро - в 6,8 раза, до 164,9 миллиона евро.
Вывоз валюты из России также сократился: если в марте банки вывезли ее на 1,207 миллиарда долларов, то в апреле почти втрое меньше - на 454,5 миллиона долларов (393,5 миллиона долларов и 60,1 миллиона евро).
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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