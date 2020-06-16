В ЦБ отметили снижение ввоза российскими банками наличной валюты в апреле

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ввоз в Россию наличной иностранной валюты уполномоченными банками в апреле сократился более чем вчетверо по сравнению с мартом, следует из официальной статистики Ввоз в Россию наличной иностранной валюты уполномоченными банками в апреле сократился более чем вчетверо по сравнению с мартом, следует из официальной статистики ЦБ

Если в марте банки ввезли валюты на 6,086 миллиарда долларов, то в апреле - всего на 1,443 миллиарда долларов.

При этом ввоз долларов сократился в 3,9 раза - до 1,267 миллиарда долларов, евро - в 6,8 раза, до 164,9 миллиона евро.