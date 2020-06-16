В Подмосковье рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"В больницах находятся более 700 пациентов с коронавирусом и пневмонией в тяжелом состоянии и почти 6 тысяч в средней степени тяжести. При этом, более 27 тысяч пациентов лечатся дома с легкой формой течения заболевания. К сожалению, у нас растет и смертность от инфекции, но врачи борются за каждого. И спасибо им огромное за то, что выздоровевших сегодня с каждым днем все больше", - сказала Стригункова.