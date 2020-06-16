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Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
Иран обеспокоен экономическим давлением, которые США оказывают на Сирию, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:40
мохаммад джавад зариф
мид ирана
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
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мохаммад джавад зариф, мид ирана, сирия, сша, в мире

Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию

13:13 16.06.2020 (обновлено: 13:40 16.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иран обеспокоен экономическим давлением, которые США оказывают на Сирию, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы обеспокоены политическим и экономическим развитием ситуации в Сирии и попытками США оказать экономическое давление на Сирию, которое оказывает влияние на простых людей. сша делают все, чтобы дестабилизировать наш регион и Сирию, но они не достигнут цели", - сказал Зариф на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Экономическая ситуация резко осложнилась в Сирии после вступления в силу новых санкций США в рамках закона "Цезарь", затрагивающего практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. МИД Сирии назвал действия Вашингтона "экономическим терроризмом". Посол России в Дамаске Александр Ефимов в своей поздравительной речи ко Дню России заявил, что РФ не оставит Сирию наедине в противостоянии "экономическому террору" Запада.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
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В МИД Ирана прокомментировали санкции США и ЕС против Сирии
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСирияСШАВ мире
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