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Эксперт: США могут в любой момент нарастить военную группировку в ФРГ
США способны за несколько часов развернуть в Германии столько войск, сколько им потребуется, для этого здесь созданы запасы техники и тяжелого вооружения,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:03
дональд трамп
юрий балуевский
министерство обороны сша
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германия
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в мире
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353
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дональд трамп, юрий балуевский, министерство обороны сша, нато, германия, сша, в мире

Эксперт: США могут в любой момент нарастить военную группировку в ФРГ

13:03 16.06.2020
316
© РИА Новости / Владимир ВяткинГенерал армии Юрий Балуевский
Генерал армии Юрий Балуевский
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Генерал армии Юрий Балуевский. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США способны за несколько часов развернуть в Германии столько войск, сколько им потребуется, для этого здесь созданы запасы техники и тяжелого вооружения, заявил РИА Новости экс-начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО.
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"Численность американской группировки в Германии не играет стратегической роли. Совершенно не важно, сколько там войск – 100, или 50, или 25 тысяч, это не играет критической роли, как раньше. Пентагон в любой момент нарастить эту группировку и развернуть на этом направлении столько войск, сколько потребуется. Фактически немецкая группировка является дивизией "двойного базирования", для которой заскладированы тяжелое оружие и военная техника, что позволяет максимально сократить сроки их переброски с континентальной части США на европейский театр", - сказал Балуевский.
По мнению генерала, при любом развитии событий вся американская техника останется на территории Германии, что позволит в современных условиях перебросить и развернуть на этом направлении любое количество войск за несколько часов.
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