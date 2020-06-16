Эксперт: США могут в любой момент нарастить военную группировку в ФРГ

В Германии ответили Трампу на слова о защите от России

В Германии ответили Трампу на слова о защите от России

По мнению генерала, при любом развитии событий вся американская техника останется на территории Германии, что позволит в современных условиях перебросить и развернуть на этом направлении любое количество войск за несколько часов.