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Амадеус и жизнь на карантине: победители конкурса Creative Photo Awards
Организаторы назвали имена победителей конкурса Creative Photo Awards 2020, где ценятся воображение, стремление экспериментировать и творческий подход. Лучшие... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:15
фотография
фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572992828_162:321:1138:870_1400x0_80_0_0_696ed63c9a4606e533c5df7510e7fcfc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, фото, фото

Амадеус и жизнь на карантине: победители конкурса Creative Photo Awards

17:16 16.06.2020 (обновлено: 18:15 16.06.2020)
292
Организаторы назвали имена победителей конкурса Creative Photo Awards 2020, где ценятся воображение, стремление экспериментировать и творческий подход. Лучшие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Hardijanto Budiman/ Creative Photo Awards 2020

Звания "Творческий фотограф года" удостоен Хардижанто Будиман (Hardijanto Budiman) за оригинальный взгляд на тренировку по пинг-понгу.

Hardijanto Budiman. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
1 из 13

Звания "Творческий фотограф года" удостоен Хардижанто Будиман (Hardijanto Budiman) за оригинальный взгляд на тренировку по пинг-понгу.

© Фото : Hardijanto Budiman/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Peyman Naderi/ Creative Photo Awards 2020

Лучшим в категории "Мода и стиль" стало фото Пеймана Надери (Peyman Naderi) "Амадеус", вдохновленное любовью автора к классической музыке.

Peyman Naderi. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
2 из 13

Лучшим в категории "Мода и стиль" стало фото Пеймана Надери (Peyman Naderi) "Амадеус", вдохновленное любовью автора к классической музыке.

© Фото : Peyman Naderi/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Mohammed Shajahan/ Creative Photo Awards 2020

Первое место в категории "Архитектура" досталась Мохаммеду Шаджахану (Mohammed Shajahan) за "Жизнь на карантине".

Mohammed Shajahan. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
3 из 13

Первое место в категории "Архитектура" досталась Мохаммеду Шаджахану (Mohammed Shajahan) за "Жизнь на карантине".

© Фото : Mohammed Shajahan/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Robert Lie/ Creative Photo Awards 2020

В категории "Природа и пейзаж" победил Роберт Ли (Robert Lie), запечатлевший утро на озере Ситу-Патенганг в Индонезии.

Robert Lie. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
4 из 13

В категории "Природа и пейзаж" победил Роберт Ли (Robert Lie), запечатлевший утро на озере Ситу-Патенганг в Индонезии.

© Фото : Robert Lie/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Boyz Bieber/ Creative Photo Awards 2020

Победу в категории "Натюрморт" жюри отдало "Синтетическим морям" Бойза Бибера (Boyz Bieber). Своей работой автор привлекает внимание к теме загрязнения океанов.

Boyz Bieber. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
5 из 13

Победу в категории "Натюрморт" жюри отдало "Синтетическим морям" Бойза Бибера (Boyz Bieber). Своей работой автор привлекает внимание к теме загрязнения океанов.

© Фото : Boyz Bieber/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Ralph Gräf/ Creative Photo Awards 2020

В категории "Концептуализм" главную награду получил фотограф Ральф Греф (Ralph Gräf), фантазирующий о путешествиях во времени.

Ralph Gräf. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
6 из 13

В категории "Концептуализм" главную награду получил фотограф Ральф Греф (Ralph Gräf), фантазирующий о путешествиях во времени.

© Фото : Ralph Gräf/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Amazilia Photography/ Creative Photo Awards 2020

Лучшей работой в категории "Ню" стал "Боди-балет" Амазилии Фотографи (Amazilia Photography).

Amazilia Photography. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
7 из 13

Лучшей работой в категории "Ню" стал "Боди-балет" Амазилии Фотографи (Amazilia Photography).

© Фото : Amazilia Photography/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Pedro Jarque Krebs/ Creative Photo Awards 2020

В категории "Животные/Домашние питомцы" победил "Полярный волк" Педро Харке Кребса (Pedro Jarque Krebs).

Pedro Jarque Krebs. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
8 из 13

В категории "Животные/Домашние питомцы" победил "Полярный волк" Педро Харке Кребса (Pedro Jarque Krebs).

© Фото : Pedro Jarque Krebs/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Elena Otvodenko/ Creative Photo Awards 2020

"Черное на черном" Елены Отводенко назвали лучшим фото в категории "Еда и напитки". В этом кадре сошлось все: еда, напитки, столовые приборы и фон самого редкого в природе цвета.

Elena Otvodenko. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
9 из 13

"Черное на черном" Елены Отводенко назвали лучшим фото в категории "Еда и напитки". В этом кадре сошлось все: еда, напитки, столовые приборы и фон самого редкого в природе цвета.

© Фото : Elena Otvodenko/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Gianfranco Bernardo/ Creative Photo Awards 2020

В категории "Свадьба" первое место отдали "Подвенечному платью" Джанфранко Бернардо (Gianfranco Bernardo).

Gianfranco Bernardo. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
10 из 13

В категории "Свадьба" первое место отдали "Подвенечному платью" Джанфранко Бернардо (Gianfranco Bernardo).

© Фото : Gianfranco Bernardo/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Fang Liu/ Creative Photo Awards 2020

В категории "Красота" победил "Шанхайский образ" Фанга Лю (Fang Liu).

Fang Liu. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
11 из 13

В категории "Красота" победил "Шанхайский образ" Фанга Лю (Fang Liu).

© Фото : Fang Liu/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Andre Boto/ Creative Photo Awards 2020

"Автомобиль" Андре Бото (Andre Boto) стал лучшим в категории "Товар".

Andre Boto. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
12 из 13

"Автомобиль" Андре Бото (Andre Boto) стал лучшим в категории "Товар".

© Фото : Andre Boto/ Creative Photo Awards 2020
© Фото : Mikhail Potapov/ Creative Photo Awards 2020

В категории "Открытая тема" победил российский фотограф Михаил Потапов, которому удаются неординарные портреты.

Mikhail Potapov. Работа победителя конкурса Creative Photo Awards 2020
13 из 13

В категории "Открытая тема" победил российский фотограф Михаил Потапов, которому удаются неординарные портреты.

© Фото : Mikhail Potapov/ Creative Photo Awards 2020
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