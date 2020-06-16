Амадеус и жизнь на карантине: победители конкурса Creative Photo Awards

Звания "Творческий фотограф года" удостоен Хардижанто Будиман (Hardijanto Budiman) за оригинальный взгляд на тренировку по пинг-понгу.
Звания "Творческий фотограф года" удостоен Хардижанто Будиман (Hardijanto Budiman) за оригинальный взгляд на тренировку по пинг-понгу.
Лучшим в категории "Мода и стиль" стало фото Пеймана Надери (Peyman Naderi) "Амадеус", вдохновленное любовью автора к классической музыке.
Лучшим в категории "Мода и стиль" стало фото Пеймана Надери (Peyman Naderi) "Амадеус", вдохновленное любовью автора к классической музыке.
Первое место в категории "Архитектура" досталась Мохаммеду Шаджахану (Mohammed Shajahan) за "Жизнь на карантине".
Первое место в категории "Архитектура" досталась Мохаммеду Шаджахану (Mohammed Shajahan) за "Жизнь на карантине".
В категории "Природа и пейзаж" победил Роберт Ли (Robert Lie), запечатлевший утро на озере Ситу-Патенганг в Индонезии.
В категории "Природа и пейзаж" победил Роберт Ли (Robert Lie), запечатлевший утро на озере Ситу-Патенганг в Индонезии.
Победу в категории "Натюрморт" жюри отдало "Синтетическим морям" Бойза Бибера (Boyz Bieber). Своей работой автор привлекает внимание к теме загрязнения океанов.
Победу в категории "Натюрморт" жюри отдало "Синтетическим морям" Бойза Бибера (Boyz Bieber). Своей работой автор привлекает внимание к теме загрязнения океанов.
В категории "Концептуализм" главную награду получил фотограф Ральф Греф (Ralph Gräf), фантазирующий о путешествиях во времени.
В категории "Концептуализм" главную награду получил фотограф Ральф Греф (Ralph Gräf), фантазирующий о путешествиях во времени.
Лучшей работой в категории "Ню" стал "Боди-балет" Амазилии Фотографи (Amazilia Photography).
Лучшей работой в категории "Ню" стал "Боди-балет" Амазилии Фотографи (Amazilia Photography).
В категории "Животные/Домашние питомцы" победил "Полярный волк" Педро Харке Кребса (Pedro Jarque Krebs).
В категории "Животные/Домашние питомцы" победил "Полярный волк" Педро Харке Кребса (Pedro Jarque Krebs).
"Черное на черном" Елены Отводенко назвали лучшим фото в категории "Еда и напитки". В этом кадре сошлось все: еда, напитки, столовые приборы и фон самого редкого в природе цвета.
"Черное на черном" Елены Отводенко назвали лучшим фото в категории "Еда и напитки". В этом кадре сошлось все: еда, напитки, столовые приборы и фон самого редкого в природе цвета.
В категории "Свадьба" первое место отдали "Подвенечному платью" Джанфранко Бернардо (Gianfranco Bernardo).
В категории "Свадьба" первое место отдали "Подвенечному платью" Джанфранко Бернардо (Gianfranco Bernardo).
В категории "Красота" победил "Шанхайский образ" Фанга Лю (Fang Liu).
В категории "Красота" победил "Шанхайский образ" Фанга Лю (Fang Liu).
"Автомобиль" Андре Бото (Andre Boto) стал лучшим в категории "Товар".
"Автомобиль" Андре Бото (Andre Boto) стал лучшим в категории "Товар".
В категории "Открытая тема" победил российский фотограф Михаил Потапов, которому удаются неординарные портреты.
В категории "Открытая тема" победил российский фотограф Михаил Потапов, которому удаются неординарные портреты.