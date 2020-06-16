В Тюменской области умер пациент с коронавирусом

"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина, 71 год, с тяжелой пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний, с острой респираторной недостаточностью. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 15 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.