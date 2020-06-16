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В Сочи число умерших пациентов с COVID-19 выросло до четырех
Число летальных случаев с коронавирусом в Сочи достигло четырех, умерла 85-летняя жительница курорта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:55
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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краснодарский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, общество

В Сочи число умерших пациентов с COVID-19 выросло до четырех

12:55 16.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Число летальных случаев с коронавирусом в Сочи достигло четырех, умерла 85-летняя жительница курорта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что пожилая жительница Сочи была госпитализирована 10 июня с подозрением на пневмонию. Тест на COVID-19 дал положительный результат, а уже 12 июня пациентка была переведена в инфекционную больницу, ее подключили к аппарату ИВЛ.
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"Несмотря на все усилия врачей, спасти жительницу края не удалось. Пациентка скончалась в инфекционной больнице города Сочи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что диагноз женщины: новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма, двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Летальный случай среди заболевших коронавирусом стал четвертым в Сочи. Всего в Краснодарском крае умерли 53 пациента с COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СочиКраснодарский крайОбщество
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