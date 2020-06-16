В Сочи число умерших пациентов с COVID-19 выросло до четырех

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Число летальных случаев с коронавирусом в Сочи достигло четырех, умерла 85-летняя жительница курорта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что пожилая жительница Сочи была госпитализирована 10 июня с подозрением на пневмонию. Тест на COVID-19 дал положительный результат, а уже 12 июня пациентка была переведена в инфекционную больницу, ее подключили к аппарату ИВЛ.
"Несмотря на все усилия врачей, спасти жительницу края не удалось. Пациентка скончалась в инфекционной больнице города Сочи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что диагноз женщины: новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма, двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Летальный случай среди заболевших коронавирусом стал четвертым в Сочи. Всего в Краснодарском крае умерли 53 пациента с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.