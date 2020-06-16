В Сочи число умерших пациентов с COVID-19 выросло до четырех

Отмечается, что пожилая жительница Сочи была госпитализирована 10 июня с подозрением на пневмонию. Тест на COVID-19 дал положительный результат, а уже 12 июня пациентка была переведена в инфекционную больницу, ее подключили к аппарату ИВЛ.