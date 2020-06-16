В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Нужно прекратить "кидать в США ватные шарики" и дать жесткий ответ на санкции против проекта газопровода "Северный поток 2", заявил на пресс-конференции в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по энергетики Клаус Эрнст.
"Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы", - сказал Хармс.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств, сообщила на прошлой неделе в пятницу Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.