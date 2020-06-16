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В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США
Нужно прекратить "кидать в США ватные шарики" и дать жесткий ответ на санкции против проекта газопровода "Северный поток 2", заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:55
клаус эрнст
минэкономики фрг
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
бундестаг германии
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сша
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Смотрю как Турки кинули газпром, хохлы, прибалты, немцы не в тренде. Думаю не долго. Путин явно просчитался, поставив на хромую лошадь (Миллер Газпром) Не в первой . Так же облажался с Роснефтью (Сечин) Вся бражка уже давно изжила себя.
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На войне, как на войне. В ВОВ 5 лет воевали и победили.
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5
германия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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клаус эрнст, минэкономики фрг, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, бундестаг германии, германия, сша, украина, в мире

В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США

12:55 16.06.2020
18731
© AP Photo / Frank HormannПредседатель партии "Левые" Клаус Эрнст
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
© AP Photo / Frank Hormann
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Нужно прекратить "кидать в США ватные шарики" и дать жесткий ответ на санкции против проекта газопровода "Северный поток 2", заявил на пресс-конференции в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по энергетики Клаус Эрнст.
"Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы", - сказал Хармс.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств, сообщила на прошлой неделе в пятницу Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
14293102
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Клаус ЭрнстМинэкономики ФРГТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Бундестаг ГерманииГерманияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Смотрю как Турки кинули газпром, хохлы, прибалты, немцы не в тренде. Думаю не долго. Путин явно просчитался, поставив на хромую лошадь (Миллер Газпром) Не в первой . Так же облажался с Роснефтью (Сечин) Вся бражка уже давно изжила себя.
16 июня, 13:03
Андрей Шлапаков
3010131
На войне, как на войне. В ВОВ 5 лет воевали и победили.
16 июня, 13:05
АСАндрей Ст
1800002
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