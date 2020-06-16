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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572995799.html
Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Новый тип коронавируса стал самым влияющим на политику вирусом, считает основатель и директор Внешнеполитического сообщества Индонезии Дино Патти Джалал. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
индонезия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

Эксперт оценил влияние коронавируса на политику

12:55 16.06.2020
170
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новый тип коронавируса стал самым влияющим на политику вирусом, считает основатель и директор Внешнеполитического сообщества Индонезии Дино Патти Джалал.
По его словам, пандемия несёт существенные риски политического характера.
"Я бы сказал, что COVID-19 - это самый сильный политический вирус, который мы видели", - сказал он на организованной Валдайскии клубом онлайн-конференции.
"Впервые биологические вопросы так серьезно повлияли на политику государств и репутацию лидеров, и если президент Трамп потерпит поражение на выборах в ноябре этого года, это будет в основном за счёт эффекта, вызванного эпидемией COVID-19", - отметил эксперт.
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Также он напомнил, что пандемия COVID-19 привела к обеднению населения, и бедняки могут стать зачинщиками социальных волнений. Кроме того, на фоне пандемии обострились проявления, связанные с расизмом, добавил он.
При этом в условиях карантина публичная дипломатия страдает от отсутствия очных встреч, полагает эксперт. По его мнению, миру предстоит масштабная работа по восстановлению после карантина.
"Нужно начать с наращивания международного сотрудничества", - отметил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
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