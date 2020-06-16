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ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Пользователи ВТБ-Онлайн будут получать контекстные подсказки во время переводов клиентам сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:38
втб
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

12:52 16.06.2020 (обновлено: 16:38 16.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пользователи ВТБ-Онлайн будут получать контекстные подсказки во время переводов клиентам сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба банка.
"Если получатель в другом банке не поставил согласие на прием входящих переводов, то в тексте ошибки в ВТБ-Онлайн отобразится соответствующее сообщение ("Получатель не дал согласие на перевод по номеру телефона в <название банка>. Выберите другой банк или поделитесь с получателем инструкцией"). В инструкции отображены все действия, которые надо выполнить пользователю для подключения своего согласия. PDF-файл можно безопасно переслать своим друзьям, родным или контрагентам через мессенджеры", - говорится в пресс-релизе.
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк заинтересован в том, чтобы переводы через СБП были удобными для клиентов ВТБ и проходили максимально быстро в адрес любого стороннего банка.
"Привычный уровень одобрения исходящих переводов для наших клиентов составлял более 90%, но с мая этого года он снизился в 2-3 раза. Основная причина заключается в том, что не все клиенты новых банков-участников СБП дали свое согласие на прием входящих платежей. Мы разработали сервис, который позволит отправлять им специальные подсказки, позволяющие быстро и просто принимать входящие платежи. По нашей оценке, это позволит увеличить потенциальный объем переводов примерно в 2,5 раза", — отметил Чугунов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
Сотрудница в защитной маске в отделении банка ВТБ на одной из улиц в Москве
8 июня, 14:43
ВТБ открыл более 90% своих офисов
По данным пресс-службы, с начала этого года клиенты ВТБ совершили в системе быстрых платежей около пяти миллионов переводов на сумму свыше 35 миллиардов рублей. Размер среднего чека за один перевод составил 9 тысяч рублей.
Специальная инструкция по подключению согласия доступна на сайте vtb.ru.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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