ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пользователи ВТБ-Онлайн будут получать контекстные подсказки во время переводов клиентам сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба банка.
"Если получатель в другом банке не поставил согласие на прием входящих переводов, то в тексте ошибки в ВТБ-Онлайн отобразится соответствующее сообщение ("Получатель не дал согласие на перевод по номеру телефона в <название банка>. Выберите другой банк или поделитесь с получателем инструкцией"). В инструкции отображены все действия, которые надо выполнить пользователю для подключения своего согласия. PDF-файл можно безопасно переслать своим друзьям, родным или контрагентам через мессенджеры", - говорится в пресс-релизе.
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк заинтересован в том, чтобы переводы через СБП были удобными для клиентов ВТБ и проходили максимально быстро в адрес любого стороннего банка.
"Привычный уровень одобрения исходящих переводов для наших клиентов составлял более 90%, но с мая этого года он снизился в 2-3 раза. Основная причина заключается в том, что не все клиенты новых банков-участников СБП дали свое согласие на прием входящих платежей. Мы разработали сервис, который позволит отправлять им специальные подсказки, позволяющие быстро и просто принимать входящие платежи. По нашей оценке, это позволит увеличить потенциальный объем переводов примерно в 2,5 раза", — отметил Чугунов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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По данным пресс-службы, с начала этого года клиенты ВТБ совершили в системе быстрых платежей около пяти миллионов переводов на сумму свыше 35 миллиардов рублей. Размер среднего чека за один перевод составил 9 тысяч рублей.
Специальная инструкция по подключению согласия доступна на сайте vtb.ru.