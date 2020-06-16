ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

"Если получатель в другом банке не поставил согласие на прием входящих переводов, то в тексте ошибки в ВТБ-Онлайн отобразится соответствующее сообщение ("Получатель не дал согласие на перевод по номеру телефона в <название банка>. Выберите другой банк или поделитесь с получателем инструкцией"). В инструкции отображены все действия, которые надо выполнить пользователю для подключения своего согласия. PDF-файл можно безопасно переслать своим друзьям, родным или контрагентам через мессенджеры", - говорится в пресс-релизе.