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В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе
В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе

12:52 16.06.2020 (обновлено: 13:21 16.06.2020)
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© Фото : пресс-служба прокуратуры Свердловской областиЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Свердловской области
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Свердловской области
© Фото : пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, это случилось при подготовке к плановым работам на трубопроводе диаметром 1200 миллиметров в селе Кошай Сосьвинского городского округа.

"Разлив произошел в границах охраняемой зоны магистрального трубопровода, опасности окружающей среде и населению нет", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в областной прокуратуре, речь идет о нефтепроводе АО "Транснефть — Сибирь" (Урайское управление магистральных нефтепроводов). Разлив произошел на 838-м километре, в 800 метрах от нефтеперекачивающей станции "Сосьва".
На место инцидента выехал городской прокурор Серова Алексей Рубан. Прокуратура намерена установить причины и характер происшествия, а также оценить ущерб, причиненный окружающей среде.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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